Катерина Байндл вышла во второй круг квалификации Большого шлема
Украинка обыграла представительницу Чехии в двух сетах
В первом круге квалификации US Open (США) украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 136) в двух сетах обыграла Джесику Малечкову (Чехия, WTA 210) за 1 час и 36 минут.
Большой шлем. US Open. Хард. Квалификация
Катерина Байндл (Украина) – Джесика Малечкова (Чехия) – 6:4, 6:4
В первом сете украинка спасла скрытый сетбол в 9 гейме, но смогла забрать подачу и сделать брейк в следующем гейме. Во второй партии Катерина не воспользовалась шансом закрыть сет о счетом 6:2, когда в 8 гейме она вела 30:0 на приеме. Далее украинка отдала свою подачу, но в 10 гейме сделала победный брейк.
Далее Байндл сыграет с победительницей матча Лина Глушко (Израиль, WTA 215) – Тамара Корпач (Германия, WTA 139).
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