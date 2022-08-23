Катерина Байндл – Джесика Малечкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации US Open
23 августа украинская теннисистка Катерина Баиндл (№136 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом круге отбора украинка сразится против Джесики Малечковой из Чехии (№210 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №9. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила чешка.
В следующем круге победительница матча сразится против Лины Глушко (№215 WTA) или Тамары Корпач (№139 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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