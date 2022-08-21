Гарсия продолжает удивлять. Стала известна вторая финалистка турнира в США

Каролин Гарсия (Франция, WTA 35) в полуфинале хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) выиграла у Арины Соболенко (WTA 7) в трех сетах за 2 часа.

WTA Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Арина Соболенко – 6:2, 4:6, 6:1

Каролина сыграет в своем 13 финале за карьеру и поборется за 10-й трофей. Для представительницы Франции это будет 3-й финал в сезоне, предыдущие два она выиграла в Бад-Хомбурге (трава, Германия) и Варшаве (грунт, Польша).

Отметим, что Каролин стала первой финалисткой-квалифаершой турниров уровня WTA 1000 с 2009 года.

В финале Гарсия сыграет с Петрой Квитовой (Чехия, WTA 28), которая в 1/2 финала выиграла у Мэдисон Киз (США, WTA 24).