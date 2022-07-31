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  4. Варшава. Каролин Гарсия выиграла свой второй трофей в сезоне
WTA
31 июля 2022, 18:24 | Обновлено 31 июля 2022, 19:16
219
0

Варшава. Каролин Гарсия выиграла свой второй трофей в сезоне

Каролин не оставила шансов Ане Богдан

31 июля 2022, 18:24 | Обновлено 31 июля 2022, 19:16
219
0
Варшава. Каролин Гарсия выиграла свой второй трофей в сезоне
Instagram. Каролин Гарсия

В финале грунтового турнира в Варшаве (Польша) представительница Франции Каролин Гарсия (WTA 45) обыграла Ану Богдан (Румыния, WTA 108). 

WTA Варшава (Польша). Финал. Грунт

Каролин Гарсия (Франция) - Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:1

Для Каролин это второй трофей в сезоне и девятый в карьере.

  • R32: Мисаки Дои (Япония) 7:5, 6:4
  • R16: Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:3, 7:5
  • QF: Ига Свентек (Польша, 1) 6:1, 1:6, 6:4
  • SF: Жасмин Паолини (Италия, 10) 6:1, 6:2
  • Final: Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:1

 

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Источник Sport.ua
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