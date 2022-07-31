Варшава. Каролин Гарсия выиграла свой второй трофей в сезоне

В финале грунтового турнира в Варшаве (Польша) представительница Франции Каролин Гарсия (WTA 45) обыграла Ану Богдан (Румыния, WTA 108).

WTA Варшава (Польша). Финал. Грунт

Каролин Гарсия (Франция) - Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:1

Для Каролин это второй трофей в сезоне и девятый в карьере.