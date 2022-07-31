WTA31 июля 2022, 18:24 | Обновлено 31 июля 2022, 19:16
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Варшава. Каролин Гарсия выиграла свой второй трофей в сезоне
Каролин не оставила шансов Ане Богдан
31 июля 2022, 18:24 | Обновлено 31 июля 2022, 19:16
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В финале грунтового турнира в Варшаве (Польша) представительница Франции Каролин Гарсия (WTA 45) обыграла Ану Богдан (Румыния, WTA 108).
WTA Варшава (Польша). Финал. Грунт
Каролин Гарсия (Франция) - Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:1
Для Каролин это второй трофей в сезоне и девятый в карьере.
- R32: Мисаки Дои (Япония) 7:5, 6:4
- R16: Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:3, 7:5
- QF: Ига Свентек (Польша, 1) 6:1, 1:6, 6:4
- SF: Жасмин Паолини (Италия, 10) 6:1, 6:2
- Final: Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:1
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