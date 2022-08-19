Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинский теннисист впервые с ноября 2021 вышел в полуфинал турнира
ITF
19 августа 2022, 12:45 |
396
0

Украинский теннисист впервые с ноября 2021 вышел в полуфинал турнира

Илья Белобородько сыграет в 1/2 финала грунтового фьючерса в Румынии

19 августа 2022, 12:45 |
396
0
Украинский теннисист впервые с ноября 2021 вышел в полуфинал турнира
ФТУ. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 694) в четвертьфинале грунтового турнира в Крайове (Румыния) обыграл Илью Сницари (Молдова, ATP 605). Матч завершился в двух сетах за 2 часа и 17 минут.

ITF M15 Крайова (Румыния). Грунт. 1/4 финала

Илья Белобородько (Украина) – Илья Сницарь (Молдова) – 6:3, 7:5

Отметим, что последний раз в полуфинале украинец играл в ноябре 2021 на хардовом фьючерсе в Шарм-эль-Шейхе (Египет). 

Далее Илья встретится с Николасом Давидом Ионелем (Румыния, ATP 279).

По теме:
Овчаренко возвращает форму, Белобородько снова в четвертьфинале
Украинец стартовал с победы на турнире в Румынии
Украинец выиграл трофей в Румынии
Илья Белобородько ITF Крайова Илья Сницарь
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Футбол | 18 августа 2022, 18:45 3
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Источник: Динамо переезжает в другой польский город

Теперь киевляне будут базироваться в Кракове

ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
Футбол | 19 августа 2022, 10:05 14
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»

Румынский тренер хочет, чтобы украинский футбол продолжал жить и развиваться

Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Теннис | 19.08.2022, 07:38
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
Футбол | 18.08.2022, 20:31
Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Бокс | 18.08.2022, 17:15
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 5
Бокс
ВИДЕО. Магия скорости. Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
ВИДЕО. Магия скорости. Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
17.08.2022, 09:28
Бокс
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 7
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 7
Бокс
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
17.08.2022, 17:41 19
Бокс
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
18.08.2022, 12:53 27
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
18.08.2022, 01:25 18
Футбол
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности