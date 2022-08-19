Украинский теннисист впервые с ноября 2021 вышел в полуфинал турнира
Илья Белобородько сыграет в 1/2 финала грунтового фьючерса в Румынии
Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 694) в четвертьфинале грунтового турнира в Крайове (Румыния) обыграл Илью Сницари (Молдова, ATP 605). Матч завершился в двух сетах за 2 часа и 17 минут.
ITF M15 Крайова (Румыния). Грунт. 1/4 финала
Илья Белобородько (Украина) – Илья Сницарь (Молдова) – 6:3, 7:5
Отметим, что последний раз в полуфинале украинец играл в ноябре 2021 на хардовом фьючерсе в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Далее Илья встретится с Николасом Давидом Ионелем (Румыния, ATP 279).
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