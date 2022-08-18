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WTA
18 августа 2022, 13:12 | Обновлено 18 августа 2022, 13:13
112
0

Единственная украинка в Цинциннати. Киченок узнала следующих соперниц

Украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала парного разряда в США

18 августа 2022, 13:12 | Обновлено 18 августа 2022, 13:13
112
0
Единственная украинка в Цинциннати. Киченок узнала следующих соперниц
Instagram. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко (Латвия) сыграет с Луицией Градецкой (Чехия) и Саной Мирзой (Индия) в 1/8 финала парного хардового турнира в Цинциннати (США).

Матч состоится 18 августа не ранее 22:30 по Киеву.

Ранее украино-латвийская пара выиграла в 1/16 финала Сару Соррибес-Тормо (Испания) и Кирстен Флипкенс (Бельгия). 

Отметим, что ранее с турнира вылетели другие украинские теннисистки. Марта Костюк уступила в 1/16 финала Джессике Пегуле, Ангелина Калинина после успешного прохождения квалификации проиграла Элизе Мертенс в первом круге, а Даяна Ястремская в 1 круге квалификации не справилась с Петрой Мартич.

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Источник Sport.ua
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