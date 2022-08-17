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Лига Чемпионов
Карабах
17.08.2022, FT 0 : 0
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
17 августа 2022, 21:41 | Обновлено 17 августа 2022, 22:59
312
0

Карабах и Виктория Пльзень разошлись миром в первом матче квалификации ЛЧ

Голов в Баку зрители не увидели, и все решится через неделю в Чехии

17 августа 2022, 21:41 | Обновлено 17 августа 2022, 22:59
312
0
Карабах и Виктория Пльзень разошлись миром в первом матче квалификации ЛЧ
MEGOGO

В среду, 17 августа, состоялся первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Карабах» из Азербайджана и «Виктория» Пльзень из Чехии.

Команды разошлись миром в первом матче квалификации ЛЧ (0:0). Голов в Баку зрители не увидели, и все решится через неделю в Чехии.

Лига чемпионов

4-й раунд квалификации Q4

1-й матч, 17 августа, Баку

«Карабах» (Азербайджан) – «Виктория» Пльзень (Чехия) – 0:0

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Источник Sport.ua
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