Карабах и Виктория Пльзень разошлись миром в первом матче квалификации ЛЧ

В среду, 17 августа, состоялся первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Карабах» из Азербайджана и «Виктория» Пльзень из Чехии.

Команды разошлись миром в первом матче квалификации ЛЧ (0:0). Голов в Баку зрители не увидели, и все решится через неделю в Чехии.

Лига чемпионов

4-й раунд квалификации Q4

1-й матч, 17 августа, Баку

«Карабах» (Азербайджан) – «Виктория» Пльзень (Чехия) – 0:0