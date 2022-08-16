Во среду, 17 августа, в Кишиневе на стадионе «Тофик Бахрамов» состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют азербайджанский «Карабах» и чешская «Виктория» Пльзень. Стартовый свисток словенского рефери Славко Винчича прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Карабах



На внутренней арене подопечные Курбана Курбанова в последние годы прославились в качестве практически непобедимого коллектива, поэтому могут позволить себе выиграть внутренний чемпионат с отрывом в 19 очков от ближайшего преследователя и только одним поражением за сезон. Однако, каким бы уверенным ни было доминирование «скакунов», общий рейтинг их футбольной ассоциации остается достаточно низким. Из этого можно сделать простой вывод – если «Карабах» и добрался до группового этапа еврокубков, то точно преодолел долгий путь.

В этом сезоне команда Курбанова начала с противостояния против «Леха» из Познани, после чего имела огромные проблемы в битве против швейцарского «Цюриха», однако сумела в итоге завоевать пропуск на битву против венгерского «Ференцвароша», в которой также праздновала успех. Из возможных вариантов соперников по раунду плей-офф, «Карабаху» достался далеко не самый неудачный вариант, поэтому первая в истории команда из Азербайджана, которой удалось представить страну на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, имеет все шансы вновь пробиться в основную сетку турнира. Все будет зависеть от результата первой игры – длительный перелет в восточную страну так или иначе изматывает соперника любого уровня. К тому же, хозяева будущей игры уже постепенно начали движение в сторону очередного чемпионства.

Виктория Пльзень



Чешская футбольная ассоциация в глобальном рейтинге находится несколько выше азербайджанской, поэтому, если «Виктории» из города Пльзень и удается выиграть национальное первенство, то в квалификации к Лиге чемпионов УЕФА эта команда стартует с более позднего раунда. Финский «ХИК» был фактически разгромлен за счет успешного для команды Михала Билека домашнего противостояния, а вот с молдовским «Шерифом» «красно-синим» пришлось порядком пободаться, однако победы в обоих матчах с одинаковым счетом (2:1) сформировали успешный для чешского чемпиона результат.

В рамках Фортуна-Лиги «Виктория» уже успела сыграть на один матч больше, чем соперники из Азербайджана, поэтому относительно игровых кондиции эти две команды идут друг с другом ноздря в ноздрю. Выступление на групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы – учитывая рейтинг обеих команд при потенциальной жеребьевке, куда более выгодным со спортивной точки зрения для них выглядит попадание именно во второй турнир. Однако солидный финансовый бонус, способный закрыть все годовые вопросы этого плана для каждого из коллективов точно не даст им расслабиться.

Ориентировочные составы



«Карабах»: Махаммадалиев – Мустафазада, Весович, Хусейнов, Байрамов – Кади, Караев, Янкович – Шейдаев, Ваджи, Зубир.

«Виктория» Пльзень: Станек – Сикора, Перница, Гейда, Гавел – Москера, Калвач, Буча, Копиц – Хоры, Климент.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды не определят фаворита на выход в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Карабах» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.25 по линии Parimatch.

17 августа, среда