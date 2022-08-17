В среду, 17 августа, в 19:45 проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» из Азербайджана и «Виктория» Пльзень из Чехии.

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Карабах – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Стартовые составы команд