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Лига Чемпионов
Карабах
25 0 : 0
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 августа 2022, 19:45 |
846
0

Карабах – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа в 19:45 первый поединок Q4 Лиги чемпионов

17 августа 2022, 19:45 |
846
0
Карабах – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Виктория Пльзень

В среду, 17 августа, в 19:45 проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» из Азербайджана и «Виктория» Пльзень из Чехии.

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Карабах – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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