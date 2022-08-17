ITF17 августа 2022, 17:43 | Обновлено 17 августа 2022, 17:59
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Украинец стартовал с победы на турнире в Румынии
Украинский теннисист обыграл аргентинца на грунтовом фьючерсе в Крайове
17 августа 2022, 17:43 | Обновлено 17 августа 2022, 17:59
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Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 694) обыграл представителя Аргентины Лаутаро Фалабеллу (АТР 1324) в 1/16 финала грунтового фьючерса в Крайове (Румыния).
ITF M15 Крайова (Румыния). Грунт. 1/16 финала
Илья Белобородько (Украина) – Лаутаро Фалабелла (Аргентина) – 3:6, 6:4, 6:4
Больше в нашем TelegramБолельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Далее Илья сыграет с молодым 18-летним французом Шоном Кенином (АТР 510).
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