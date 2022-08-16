Украинская теннисистка обыграла представительницу россии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 135) в первом круге американского хардового фьючерса серии W60 в Бронксе обыграла представительницу россии Анастасию Тихонову (WTA 235).

W60 Бронкс (США). Кваліфікація. Хард

Катерина Байндл (Украина) – Анастасия Тихонова – 7:6 (7:4), 6:2

Далее Катерина встретится с Элизой Болтон (США, WTA 560) и поборется за право сыграть в основной сетке турнира.