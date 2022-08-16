Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка обыграла представительницу россии
ITF
16 августа 2022, 07:42 | Обновлено 16 августа 2022, 07:44
654
0

Украинская теннисистка обыграла представительницу россии

Катерина Байндл прошла во второй круг квалификации американского фьючерса

16 августа 2022, 07:42 | Обновлено 16 августа 2022, 07:44
654
0
Украинская теннисистка обыграла представительницу россии
Instagram. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 135) в первом круге американского хардового фьючерса серии W60 в Бронксе обыграла представительницу россии Анастасию Тихонову (WTA 235).

W60 Бронкс (США). Кваліфікація. Хард

Катерина Байндл (Украина) – Анастасия Тихонова – 7:6 (7:4), 6:2

Далее Катерина встретится с Элизой Болтон (США, WTA 560) и поборется за право сыграть в основной сетке турнира.

По теме:
Рейтинг WTA. Халеп вернулась в десятку, Хаддад Майя штурмует новые вершины
Рейтинг WTA. Снигур обновила личный рекорд, Бадоса вернулась в топ-3
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
Катерина Байндл (Козлова) Анастасия Тихонова WTA Бронкс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Футбол | 15 августа 2022, 20:45 26
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху

Донецкий клуб провел второй спарринг с командой из Саудовской Аравии

Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Бокс | 15 августа 2022, 17:12 2
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»

Промоутер рассказал о подготовке к бою

Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Бокс | 15.08.2022, 13:59
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Бокс | 16.08.2022, 05:19
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
Теннис | 16.08.2022, 03:33
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
14.08.2022, 22:20
Другие виды
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
16.08.2022, 05:05 1
Бокс
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
14.08.2022, 19:10 41
Футбол
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
15.08.2022, 04:40
Другие виды
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
14.08.2022, 16:14 6
Футбол
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
14.08.2022, 21:15 6
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
15.08.2022, 05:30 1
Футбол
Теофимо Лопес сумел вернуться после поражения. Теперь у него большие планы
Теофимо Лопес сумел вернуться после поражения. Теперь у него большие планы
14.08.2022, 13:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности