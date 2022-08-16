ITF16 августа 2022, 07:42 | Обновлено 16 августа 2022, 07:44
654
0
Украинская теннисистка обыграла представительницу россии
Катерина Байндл прошла во второй круг квалификации американского фьючерса
16 августа 2022, 07:42 | Обновлено 16 августа 2022, 07:44
654
0
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 135) в первом круге американского хардового фьючерса серии W60 в Бронксе обыграла представительницу россии Анастасию Тихонову (WTA 235).
W60 Бронкс (США). Кваліфікація. Хард
Катерина Байндл (Украина) – Анастасия Тихонова – 7:6 (7:4), 6:2
Далее Катерина встретится с Элизой Болтон (США, WTA 560) и поборется за право сыграть в основной сетке турнира.
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