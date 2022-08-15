Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия А. Наполи разгромил Верону в результативном матче
Чемпионат Италии
Эллас Верона
15.08.2022, FT 2 : 5
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 августа 2022, 21:37 |
160
0

Серия А. Наполи разгромил Верону в результативном матче

Зрители увидели сразу семь голов

15 августа 2022, 21:37 |
160
0
Серия А. Наполи разгромил Верону в результативном матче
ФК Наполи

В предпоследнем матче стартового тура Серии А сезона 2022/2023 «Верона» дома принимала «Наполи». Хозяева открыли счет в матче, но это не помогло им в итоге избежать разгромного поражения. Гол + пас в своем дебютном матче в Серии А оформил грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«Верона» - «Наполи» - 2:5
Голы: Лазанья 29, Анри 48 – Кварацхелия 37, Осимхен 45+3, Зелиньски 55, Лоботка 65, Политано 79

«Верона» – Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья (Джурич, 72).

«Наполи» – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 83), Лоботка, Зелиньски (Дзербин, 76), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано (Политано, 76), Осимхен (Унас, 83).

Предупреждения: Онгла (45), Амионе (52), Осимхен (54), Ким Мин Чжэ (90).

Первый тур Серии А завершится сегодня матчем «Ювентус» - «Сассуоло». Начало – в 21:45 по Киеву.

По теме:
Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A. Рома, Лацио и Фиорентина начали сезон с непростых побед
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны решать исход раньше»
Верона Наполи Серия A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 15 августа 2022, 20:20 1
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой

Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия

ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
Другие виды | 14 августа 2022, 22:20 0
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду

В июле Андерсон Питерс стал двухкратным чемпионом мира по метанию копья

ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
Другие виды | 15.08.2022, 04:40
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ
Футбол | 15.08.2022, 16:10
Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ
Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
Футбол | 15.08.2022, 17:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
14.08.2022, 12:04
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
15.08.2022, 12:05 49
Футбол
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
13.08.2022, 21:25 13
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
14.08.2022, 14:07
Бокс
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности