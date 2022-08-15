Серия А. Наполи разгромил Верону в результативном матче

В предпоследнем матче стартового тура Серии А сезона 2022/2023 «Верона» дома принимала «Наполи». Хозяева открыли счет в матче, но это не помогло им в итоге избежать разгромного поражения. Гол + пас в своем дебютном матче в Серии А оформил грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«Верона» - «Наполи» - 2:5

Голы: Лазанья 29, Анри 48 – Кварацхелия 37, Осимхен 45+3, Зелиньски 55, Лоботка 65, Политано 79

«Верона» – Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья (Джурич, 72).

«Наполи» – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 83), Лоботка, Зелиньски (Дзербин, 76), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано (Политано, 76), Осимхен (Унас, 83).

Предупреждения: Онгла (45), Амионе (52), Осимхен (54), Ким Мин Чжэ (90).

Первый тур Серии А завершится сегодня матчем «Ювентус» - «Сассуоло». Начало – в 21:45 по Киеву.