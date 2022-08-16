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Италия
16 августа 2022, 12:50 | Обновлено 16 августа 2022, 13:00
167
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам нужно время»

Наставник «Наполи» – о матче с «Вероной»

16 августа 2022, 12:50 | Обновлено 16 августа 2022, 13:00
167
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Вероной» (5:2) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

«Нам нужно время. Некоторые ситуации показали, что у нас еще молодая команда, хоть мы и выиграли с комфортным преимуществом.

Кварацхелия моментами был слишком наивен, но он сложившийся футболист с хорошей техникой. Он забил потрясающий гол головой, хотя это его не самая сильная сторона. Он способен играть еще лучше», - сказал Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Наполи Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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