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Чемпионат Италии
Ювентус
15.08.2022 21:45 - : -
Сассуоло
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Италия
15 августа 2022, 01:54 |
12
0

Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Старт чемпионата против одного из наиболее неудобных соперников

15 августа 2022, 01:54 |
12
0
Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 августа, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч первого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют туринский «Ювентус» и «Сассуоло». Стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано из Римини прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус


Итоговое четвертое место в турнирной таблице по окончании прошлого сезона стало очередным ударом по самолюбию туринского «Ювентуса», который на протяжении многих лет в своей новейшей истории не выпускал чемпионский титул из рук. Как оказалось, с имеющимся на тот момент набором исполнителей Массимилиано Аллегри может достичь ровно тех же высот, что и его предшественник Андреа Пирло. Соответственно, возвращение «безумного Макса» на тренерский пост не смогло кардинально изменить положение дел в команде.

В это межсезонье «зебры» сделали волевое усилие ради расставания с нападающим Пауло Дибалой, который теперь будет давать сольные концерты для римской публики, а также за большие деньги отпустили Маттейса де Лигта в мюнхенскую «Баварию». Таким образом Аллегри немного расчистил состав перед возвращением Поль Погба, однако француз уже успел серьезно травмироваться, и даже рискует пропустить грядущий чемпионат мира. Однако команду усилили также Анхель Ди Мария, Филип Костич и Бремер, поэтому в каждой линии «Юве» получил отличные опции для ротации.

Сассуоло


Как только «Сассуоло» удалось пробиться в «элиту» итальянского футбола, общепризнанным фаворитам сразу стали достаточно сложно даваться очные противостояния против «нероверди», которые не стесняются смотреть правде в глаза при оглашении заданий на предстоящий сезон. Наибольший прогресс клуба в новейшей истории пришелся на период работы с основной командой Эусебио Ди Франческо – 6 строчка – после чего знакомый украинскому болельщику Роберто Де Дзерби сумел сохранить стиль «убийцы грандов» для «Сассуоло», однако с результатами по окончании сезона этот почетный титул не коррелировался.

Алессио Диониси нынче отчаянно пытается продолжать развивать усилия своих предшественников, однако уже второй сезон кряду команда под его руководством завершается в районе экватора турнирной таблицы. «Нероверди» при этом не принадлежат к числу нуждающихся в финансах команд, однако и еврокубковые турниры для них были бы весьма некстати. Очередная трансферная кампания для клуба прошла достаточно продуктивно, поэтому в ее составе можно увидеть много неслыханных ранее фамилий. Однако потеря нападающего Джанлуки Скамакки, во всяком случае – на бумаге, еще не была в полной мере компенсирована.

Ориентировочные составы


«Ювентус»: Перин – Бремер, Бонуччи, Данило – Костич, Фаджиоли, Локателли, Закария, Куадрадо – Влахович, Ди Мария.

«Сассуоло»: Консильи – Кириякопулос, Феррари, Ерлич, Мюлдюр – Торстведт, Фраттези, Энрике – Сейде, Альварес, Берарди.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды будут равноудаленными от победы. Нашей ставкой будет позиция – «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

15 августа, понедельник

«Ювентус» – «Сассуоло»
Турин. «Альянц Стэдиум». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Антонио Рапуано (Римини, Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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