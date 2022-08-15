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Чемпионат Италии
Ювентус
15.08.2022, FT 3 : 0
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Италия
15 августа 2022, 23:49 | Обновлено 16 августа 2022, 00:30
164
0

Дубль Влаховича. Ювентус дома разгромил Сассуоло в стартовом туре Серии A

Счет в матче открыл новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария

15 августа 2022, 23:49 | Обновлено 16 августа 2022, 00:30
164
0
Дубль Влаховича. Ювентус дома разгромил Сассуоло в стартовом туре Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

В последнем матче 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле победил «Сассуоло» со счетом 3:0.

Дубль у победителей оформил форвард Душан Влахович. Счет в матче открыл новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария.

Серия А. 1-й тур

Ювентус – Сассуоло – 3:0

Голы: Ди Мария, 26, Влахович, 43 (пен), 51.

Ювентус: Перин, Бремер, Данилу, Алекс Сандру (Де Шильо, 61), Бонуччи, Маккенни (Ровелла, 76), Ди Мария (Миретти, 66), Локателли (Соуле, 76), Закария, Влахович, Куадрадо (Костич, 61).

Сассуоло: Консильи, Каан Айхан, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр (Толян, 7), Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Матеус Энрике, Фраттези (Харруи, 81), Торстведт (Сейде, 81), Берарди, Дефрель (Распадори, 46).

Предупреждения: Локателли, 16 – Торстведт, 33, Феррари, 41, Матеус Энрике, 69.

Судья: Рапуано (Италия).

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Источник Sport.ua
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