Дубль Влаховича. Ювентус дома разгромил Сассуоло в стартовом туре Серии A
Счет в матче открыл новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария
В последнем матче 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле победил «Сассуоло» со счетом 3:0.
Дубль у победителей оформил форвард Душан Влахович. Счет в матче открыл новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария.
Серия А. 1-й тур
Ювентус – Сассуоло – 3:0
Голы: Ди Мария, 26, Влахович, 43 (пен), 51.
Ювентус: Перин, Бремер, Данилу, Алекс Сандру (Де Шильо, 61), Бонуччи, Маккенни (Ровелла, 76), Ди Мария (Миретти, 66), Локателли (Соуле, 76), Закария, Влахович, Куадрадо (Костич, 61).
Сассуоло: Консильи, Каан Айхан, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр (Толян, 7), Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Матеус Энрике, Фраттези (Харруи, 81), Торстведт (Сейде, 81), Берарди, Дефрель (Распадори, 46).
Предупреждения: Локателли, 16 – Торстведт, 33, Феррари, 41, Матеус Энрике, 69.
Судья: Рапуано (Италия).
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