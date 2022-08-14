ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью 0:0 с «Райо Вальекано» в первом туре Ла Лиги:

«Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо анализировать игру, становиться лучше и продолжать верить в модель и продолжать работать.

«Райо» очень хорошо сыграл в защите. Нам стоило создавать больше, чем обычно. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что на правильном пути. Этот результат разочаровывает, но просим набраться терпения».