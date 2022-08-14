Испания14 августа 2022, 17:09 | Обновлено 14 августа 2022, 17:10
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ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»
Наставник «Барселоны» - о ничьей с «Райо Вальекано»
14 августа 2022, 17:09 | Обновлено 14 августа 2022, 17:10
568
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью 0:0 с «Райо Вальекано» в первом туре Ла Лиги:
«Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо анализировать игру, становиться лучше и продолжать верить в модель и продолжать работать.
«Райо» очень хорошо сыграл в защите. Нам стоило создавать больше, чем обычно. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что на правильном пути. Этот результат разочаровывает, но просим набраться терпения».
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