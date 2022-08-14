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  4. ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»
Испания
14 августа 2022, 17:09 | Обновлено 14 августа 2022, 17:10
568
1

ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»

Наставник «Барселоны» - о ничьей с «Райо Вальекано»

14 августа 2022, 17:09 | Обновлено 14 августа 2022, 17:10
568
1
ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»
ФК Барселона. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью 0:0 с «Райо Вальекано» в первом туре Ла Лиги:

«Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо анализировать игру, становиться лучше и продолжать верить в модель и продолжать работать.

«Райо» очень хорошо сыграл в защите. Нам стоило создавать больше, чем обычно. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что на правильном пути. Этот результат разочаровывает, но просим набраться терпения».

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Источник Marca
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Westwood.
Диряві. таке буде і в лч лохи
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