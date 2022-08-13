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Чемпионат Испании
Барселона
13.08.2022 22:00 - : -
Райо Вальекано
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Испания
13 августа 2022, 09:49 | Обновлено 13 августа 2022, 09:55
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0

Барселона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы постараются взять победный старт в новой кампании

13 августа 2022, 09:49 | Обновлено 13 августа 2022, 09:55
109
0
Барселона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона / автор неизвестен

В субботу, 13 августа, в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу» состоится матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором сойдутся местная «блауграна» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда Хави по итогам предыдущего чемпионата Испании заняла лишь второе место, оказавшись позади своего принципиального соперника – мадридского «Реала». В летнее межсезонье «сине-гранатовые» плодотворно потрудились на трансферном рынке, совершив достаточно громких подписаний, и теперь, судя по всему, полны решимости биться по полной за триумф в Примере.

Напомним, новичками «Барселоны» летом стали Роберт Левандовски, Франк Кессье, Жюль Кунде, Рафинья Диаса и Андреас Кристенсен. Кроме этого, новые контракты, уже став свободными агентами, с клубом заключили Усман Дембеле и Серхи Роберто.

При подготовке к новому сезону каталонцы провели 6 контрольных поединков. В них они добились четырех побед и дважды сыграли вничью. Победными для «сине-гранатовых» стали игры с «Интер Майами» (6:0), мадридским «Реалом» (1:0), «Нью-Йорк Редд Буллз» (2:0) и мексиканским «Пумасом» в рамках встречи за Кубок Гампера (6:0).

Райо Вальекано

Мадридцы в итоговой турнирной таблице Примеры сезона-2021/2022 были 12-ми. Они в 38 встречах набрали 42 очка, одержав 11 побед, 9 раз сыграв вничью и потерпев 18 поражений.

Подготовку к новому сезону «Райо» начал с поражения 0:3 в спарринге с немецким «Фрайбургом». После этого у команды состоялась серия из пяти поединков без неудач – «Шеффилд Уэнсдей» Англия (2:0), «Бирмингем» Англия (2:2), «Леганес» (2:1), «Манчестер Юнайтед» Англия (1:1) и «Вальядолид» (0:0).

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри, Фати, Ферран Торрес, Обамеянг.

Райо Вальекано: Димитриевски – Балью, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Лопес, Сисс, Паласон, Трехо, Альваро Гарсия, Фалькао.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

13 августа, суббота

«Барселона» - «Райо Вальекано»
Барселона. «Камп Ноу». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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