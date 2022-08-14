Левандовски не помог. Барселона открыла сезон без голов

«Барселона» до матча 1-го тура чемпионата Испании успела зарегистрировать всех новичков, включая Роберта Левандовски, однако это каталонцам не помогло.

Команда сыграла в нулевую ничью с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. 1-й тур

Барселона - Райо Вальекано 0:0

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Серхи, 60), Гарсия, Альба (Обамеянг, 82), Бускетс, Гави (Ф.де Йонг, 60), Педри (Кессье, 72), Рафинья (Фати, 60), Дембеле, Левандовски

Райо: Димитревски, Балилу, Леуэн, Катена, Гарсия, Сисс, Лопес (Валентин, 62), Паласон (Санчес, 79), Трехо (Посо, 84), Альваро, Камельо (Фалькао, 62)

Удаление: Бускетс, 90+3

Сельта - Эспаньол 2:2

Голы: Аспас, 45, Пасиенсиа, 63 - Экспозито, 72, Хоселу, 90+8 (с пен)

Вальядолид - Вильярреал 0:3

Голы: Джексон, 49, Баэна, 81, 90