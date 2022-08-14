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Чемпионат Испании
Барселона
13.08.2022, FT 0 : 0
Райо Вальекано
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Испания
14 августа 2022, 00:05 | Обновлено 14 августа 2022, 00:08
231
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Левандовски не помог. Барселона открыла сезон без голов

Команда с новичками не сумела забить ни одного гола

14 августа 2022, 00:05 | Обновлено 14 августа 2022, 00:08
231
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Левандовски не помог. Барселона открыла сезон без голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» до матча 1-го тура чемпионата Испании успела зарегистрировать всех новичков, включая Роберта Левандовски, однако это каталонцам не помогло.

Команда сыграла в нулевую ничью с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. 1-й тур

Барселона - Райо Вальекано 0:0

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Серхи, 60), Гарсия, Альба (Обамеянг, 82), Бускетс, Гави (Ф.де Йонг, 60), Педри (Кессье, 72), Рафинья (Фати, 60), Дембеле, Левандовски

Райо: Димитревски, Балилу, Леуэн, Катена, Гарсия, Сисс, Лопес (Валентин, 62), Паласон (Санчес, 79), Трехо (Посо, 84), Альваро, Камельо (Фалькао, 62)

Удаление: Бускетс, 90+3

Сельта - Эспаньол 2:2
Голы: Аспас, 45, Пасиенсиа, 63 - Экспозито, 72, Хоселу, 90+8 (с пен)

Вальядолид - Вильярреал 0:3
Голы: Джексон, 49, Баэна, 81, 90

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Westwood.
Какие  мрази 
Тупорылый Бускетс калека еще вмудрился в 10 оставить когда +8 времени было 
Бездарные просто 
ЛЕвандовский на 87 минуте с 3 метров по воротах промахиваается в течении 2 х минут 2 раза конченный
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