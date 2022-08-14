Барселона – Райо Валекано – 0:0. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор

Во втором туре чемпионата Испании по футболу встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Счет на табло отражает подготовку «сине–гранатовых» к сезону.

Сыграл и Левандовски, и Кристенсен, и Рафинья, и Кессье, но команде это не сильно помогло.

22:00. Ла Лига. 2-й тур. Барселона

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:0