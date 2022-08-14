13.08.2022, FT 0 : 0
Испания14 августа 2022, 04:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:20
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Барселона – Райо Валекано – 0:0. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор
«Сине-гранатовые» не смогли выиграть матч, зато смогли заявить новичков команды
14 августа 2022, 04:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:20
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Во втором туре чемпионата Испании по футболу встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Счет на табло отражает подготовку «сине–гранатовых» к сезону.
Сыграл и Левандовски, и Кристенсен, и Рафинья, и Кессье, но команде это не сильно помогло.
22:00. Ла Лига. 2-й тур. Барселона
«Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:0
События матча
90’
Серхио Бускетс (Барселона) получает красную карточку.
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