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Чемпионат Испании
Барселона
13.08.2022, FT 0 : 0
Райо Вальекано
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Испания
14 августа 2022, 04:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:20
173
0

Барселона – Райо Валекано – 0:0. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор

«Сине-гранатовые» не смогли выиграть матч, зато смогли заявить новичков команды

14 августа 2022, 04:13 | Обновлено 14 августа 2022, 05:20
173
0
Барселона – Райо Валекано – 0:0. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор
Instagram. Райо Вальекано

Во втором туре чемпионата Испании по футболу встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Счет на табло отражает подготовку «сине–гранатовых» к сезону.

Сыграл и Левандовски, и Кристенсен, и Рафинья, и Кессье, но команде это не сильно помогло.

22:00. Ла Лига. 2-й тур. Барселона

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:0

События матча

90’
Серхио Бускетс (Барселона) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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