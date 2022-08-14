Саутгемптон – Лидс – 2:2. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор

В субботу, 13 августа, завершился матч второго тура АПЛ. «Саутгемптон» у себя на поле принимал гостей из Лидса. Судьба матча решилась во втором тайме.

Команды подарили зрелищную вторую половину игры и разошлись миром. Хозяева поля отыгрались с 0:2.

17:00. АПЛ. Второй тур. Саутгемптон

«Саутгемптон» (Саутгемптон) – «Лидс» (Лидс) – 2:2

Голы: Джо Арибо, 72, Кайл Уокер-Петерс, 81 – Родриго, 46, 60