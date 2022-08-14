13.08.2022, FT 2 : 2
Англия14 августа 2022, 02:34 | Обновлено 14 августа 2022, 03:11
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Саутгемптон – Лидс – 2:2. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор
«Святые» и «Павлины» подарили болельщикам зрелищную концовку
14 августа 2022, 02:34 | Обновлено 14 августа 2022, 03:11
19
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В субботу, 13 августа, завершился матч второго тура АПЛ. «Саутгемптон» у себя на поле принимал гостей из Лидса. Судьба матча решилась во втором тайме.
Команды подарили зрелищную вторую половину игры и разошлись миром. Хозяева поля отыгрались с 0:2.
17:00. АПЛ. Второй тур. Саутгемптон
«Саутгемптон» (Саутгемптон) – «Лидс» (Лидс) – 2:2
Голы: Джо Арибо, 72, Кайл Уокер-Петерс, 81 – Родриго, 46, 60
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер-Питерс (Саутгемптон).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Саутгемптон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
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