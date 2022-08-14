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Чемпионат Англии
Саутгемптон
13.08.2022, FT 2 : 2
Лидс
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Англия
14 августа 2022, 02:34 | Обновлено 14 августа 2022, 03:11
19
0

Саутгемптон – Лидс – 2:2. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор

«Святые» и «Павлины» подарили болельщикам зрелищную концовку

14 августа 2022, 02:34 | Обновлено 14 августа 2022, 03:11
19
0
Саутгемптон – Лидс – 2:2. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор
ФК Саутгемптон

В субботу, 13 августа, завершился матч второго тура АПЛ. «Саутгемптон» у себя на поле принимал гостей из Лидса. Судьба матча решилась во втором тайме.

Команды подарили зрелищную вторую половину игры и разошлись миром. Хозяева поля отыгрались с 0:2.

17:00. АПЛ. Второй тур. Саутгемптон

«Саутгемптон» (Саутгемптон) – «Лидс» (Лидс) – 2:2

Голы: Джо Арибо, 72, Кайл Уокер-Петерс, 81 – Родриго, 46, 60

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер-Питерс (Саутгемптон).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Саутгемптон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
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Источник Sport.ua
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