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Ман Сити
13.08.2022, FT 4 : 0
Борнмут
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Англия
13 августа 2022, 21:24 | Обновлено 13 августа 2022, 21:25
1157
0

ВИДЕО. Как Манчестер Сити разгромил Борнмут. Обзор матча

Обзор матча второго тура АПЛ

13 августа 2022, 21:24 | Обновлено 13 августа 2022, 21:25
1157
0
ВИДЕО. Как Манчестер Сити разгромил Борнмут. Обзор матча
ФК Манчестер Сити

Сегодня «Манчестер Сити» во втором туре АПЛ дома разгромил «Борнмут» 4:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

79’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джефферсон Лерма (Борнмут).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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