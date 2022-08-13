Англия13 августа 2022, 21:24 | Обновлено 13 августа 2022, 21:25
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ВИДЕО. Как Манчестер Сити разгромил Борнмут. Обзор матча
Обзор матча второго тура АПЛ
13 августа 2022, 21:24 | Обновлено 13 августа 2022, 21:25
1157
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Сегодня «Манчестер Сити» во втором туре АПЛ дома разгромил «Борнмут» 4:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
79’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джефферсон Лерма (Борнмут).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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