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Чемпионат Англии
Ман Сити
13.08.2022 17:00 - : -
Борнмут
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Англия
12 августа 2022, 01:20 | Обновлено 12 августа 2022, 01:41
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0

Манчестер Сити – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обе команды в первом туре выиграли со счетом 2:0

12 августа 2022, 01:20 | Обновлено 12 августа 2022, 01:41
19
0
Манчестер Сити – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 августа, состоится поединок 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити

 

По итогам прошлого сезона команда Пепа Гвардиолы 8-й раз в истории стала чемпионом Англии. И все бы ничего, если бы не очередное фиаско на международной арене. В Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» традиционно считался едва ли не главным фаворитом, «горожане» проиграли в полуфинале мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

В стартовом туре нового сезона АПЛ подопечные Гвардиолы одержали уверенную победу над «Вест Хэмом» (2:0). Особо стоит отметить, что дубль в дебютном официальном матче за «Сити» на свой счет записал норвежский бомбардир Эрлинг Холанд. Вероятно, именно от него будет исходить главная угроза и в предстоящем поединке.

Борнмут

 

«Вишни» в этом сезоне вернулись в элиту английского футбола. Это стало возможным благодаря финишу на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, где «Борнмут» совсем немного отстал от победителя – до «Фулхэма» не хватило всего двух баллов. 

В Премьер-лиге команда Скотта Паркера стартовала с победы над «Астон Виллой» со счетом 2:0. Последний раз поражение в официальном матче «Борнмут» потерпел еще в начале апреля, проиграв «Вест Бромвичу» (0:2) в выездной встрече.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.08 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Канселу, Диаш, Уолкер, Силва, Де Брюйне, Эрнандес, Гюндоган, Грилиш, Холанд.

«Борнмут»: Треверс – Земура, Смит, Мефам, Келли, Лерма, Пирсон, Станислас, Тавернье, Мур, Соланке.

13 августа, суббота

«Манчестер Сити» – «Борнмут»
Манчестер. Стадион «Этихад». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Манчестер Сити Борнмут прогнозы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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