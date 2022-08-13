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ITF
13 августа 2022, 19:52 | Обновлено 13 августа 2022, 19:56
222
0

Украинец выиграл трофей в Румынии

Илья Белобородько во второй раз за турнир обыграл двух представителей Румынии

13 августа 2022, 19:52 | Обновлено 13 августа 2022, 19:56
222
0
Украинец выиграл трофей в Румынии
ФТУ Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько вместе со своим партнером Лоренцо Клавери (Италия) в финале парного фьючерса в Куртя-де-Арджеш (Румыния) обыграл румынских теннисистов Себастьяна Гиму и Дана Александру Томеску.

ITF M15 Куртя-де-Арджеш (Румыния). Пары. Грунт. Финал

Илья Белобородько (Украина) / Лоренцо Клавери (Италия) – Себастьян Гима (Румыния) / Дан Александру Томеску (Румыния) – 6:2, 6:3

Отметим, что и Александру Томеску, и Гиму украинец уже обыгрывал на этом турнире в 1/16 и 1/8 финала одиночного разряда соответственно. 

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ITF Куртя-де-Арджеш Илья Белобородько
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Источник Sport.ua
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