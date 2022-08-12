В субботу, 13 августа, в Милане на стадионе «Сан Сиро» состоится матч первого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Милан» и фриульский «Удинезе». Стартовый свисток арбитра Ливио Маринелли из Тиволи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Милан



Предыдущий розыгрыш итальянской Серии A для «Милана» под руководством Стефано Пьоли получился достаточно успешным, так как «россонери» впервые с сезона-2010/11 сумели подняться на вершину пьедестала почета. Успехи команды в иных состязания были не настолько впечатляющими, из чего можно сделать вывод о том, что «красно-черные» максимум своих возможностей направили исключительно на национальное первенство. Но увеличился ли потенциал «Милана» за прошедшее межсезонье?

Ответ на этот и многие другие вопросы можно будет получить уже на стартовом отрезке нового футбольного года, так как еще до первой международной паузы команда Стефано Пьоли сыграет и против «Аталанты», и против всегда неудобного для них «Сассуоло», и против «Наполи», и примет участие в очередном миланском дерби. Встреча против «Ювентуса» в этом контексте находится на небольшом отдалении в календаре, но и она предстоит «Милану» уже в начале октября.

Несмотря на завоеванный статус чемпионов, «Милан» фактически не стал более привлекательным на трансферном рынке, поэтому окончательное завершение переходов Жуниора Мессиаса и Алессандро Флоренци, а также подписание в качестве свободного агента Дивока Ориги, стали редкими усилениями коллектива Пьоли перед началом нового сезона. Конечно, не стоит забывать и о многомиллионном приобретении Шарля Де Кетеларе, однако в своей новейшей истории «Милан» уже успел не суметь раскрыть достаточно много молодых проспектов.

Удинезе



Первый соперник действующих чемпионов Италии на пути их защиты титула в прошлом футбольном году сумел лишь закрепиться в середине турнирной таблицы. В последние несколько сезоном «Удинезе» прочно привязался к окрестностям 13 строчки, поэтому 12 позиция по итогам прошлой кампании могла восприниматься коллективом Габриэле Чоффи как определенный рост. Однако руководство «маленьких зебр» оказалось не столь воодушевлено данным показателем, поэтому в начале июля команду возглавил 48-летний Андреа Соттиль.

Есть все основания полагать, что футболисты из Удине имеют в своих планах определенный рывок в предстоящей кампании. На это косвенно указывает точечное усиление, которое получила команда во множестве позиций. Очевидно, что от схемы 3-5-2 «Удинезе» отходить не станет, так как только фланговых универсалов клуб подписал сразу пять человек: Адам Масина, Дестини Удоджи, Энцо Эбоссе, Леонардо Бута и Фести Эбоселе. При этом, клуб потерял Науэля Молину, стоимость трансфера которого в «Атлетико» фактически перекрыла затраты на перечисленных выше исполнителей.

Ориентировочные составы



«Милан»: Меньян – Эрнандес, Томори, Калулу, Калабрия – Крунич, Беннасер – Леау, Диас, Мессиас – Жиру.

«Удинезе»: Сильвестри – Масина, Бийол, Перес – Удоджи, Макенго, Уоллес, Перейра, Соппи – Саксесс, Деулофеу.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре чемпионы начнут сезон тяжелой победой. Нашей ставкой будет позиция – «Милан» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

13 августа, суббота