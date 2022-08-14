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  4. Милан – Удинезе – 4:2. Начало защиты титула. Видео голов и обзор
Италия
14 августа 2022, 04:45 | Обновлено 14 августа 2022, 05:10
18
0

Милан – Удинезе – 4:2. Начало защиты титула. Видео голов и обзор

Подопечные Стефано Пиоли на классе разобрались со своим соперником в результативном матче

14 августа 2022, 04:45 | Обновлено 14 августа 2022, 05:10
18
0
Милан – Удинезе – 4:2. Начало защиты титула. Видео голов и обзор
ФК Милан

В субботу, 13 августа, «Милан» принимал «Удинезе» на «Сан-Сиро» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Миланский клуб оправдал статус фаворита и разобрался с гостями.

19:30. Серия А. 1-й тур

«Милан» – «Удинезе» – 4:2

Голы: Эрнандес, 11, Ребич, 15, 68, Диас 46 – Бекао, 2, Масино, 68

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Милан Удинезе Милан - Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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