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ITF
12 августа 2022, 15:30 | Обновлено 12 августа 2022, 15:38
66
0

С поражением, но в финале. Украинец проиграл одиночку, но выиграл пару

Илья Белобородько проиграл в четвертьфинале одиночного разряда в Румынии

12 августа 2022, 15:30 | Обновлено 12 августа 2022, 15:38
66
0
С поражением, но в финале. Украинец проиграл одиночку, но выиграл пару
ФТУ Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 692) разргомно уступил представителю Болгарии Симону Иванову (АТР 657) в четвертьфинале грунтового турнира в Куртя-де-Арджеш (Румыния).

ITF M15 Куртя-де-Арджеш (Румыния). Грунт. 1/4 финала

Илья Белобородько (Украина) – Симон Иванов (Болгария) – 1:6, 3:6

Не смотря на поражение в одиночном разряде, Илья выиграл полуфинал в парах вместе с итальянцем Лоренцо Клавери. Их оппонентами были представители Румынии Владимир Филип и Илья Снитари. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 14 минут.

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Илья Белобородько ITF Куртя-де-Арджеш
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Источник Sport.ua
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