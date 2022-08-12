С поражением, но в финале. Украинец проиграл одиночку, но выиграл пару

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 692) разргомно уступил представителю Болгарии Симону Иванову (АТР 657) в четвертьфинале грунтового турнира в Куртя-де-Арджеш (Румыния).

ITF M15 Куртя-де-Арджеш (Румыния). Грунт. 1/4 финала

Илья Белобородько (Украина) – Симон Иванов (Болгария) – 1:6, 3:6

Не смотря на поражение в одиночном разряде, Илья выиграл полуфинал в парах вместе с итальянцем Лоренцо Клавери. Их оппонентами были представители Румынии Владимир Филип и Илья Снитари. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 14 минут.