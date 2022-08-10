Дидье ДЕШАМ: «Погба сыграет на ЧМ-2022, нет сомнений»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму колена, которая ставит под сомнение его участие в ЧМ-2022. Однако главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверяет, что 29-летний хавбек сыграет в Катаре:

«Я постоянно поддерживаю связь с Полем. Прямо сейчас у нас нет сомнений в том, что Погба будет играть на чемпионате мира в Катаре».

Ранее сообщалось о том, что ради участия в ЧМ-2022 Погба отказался от операции на колене.