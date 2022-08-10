Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Погба сыграет на ЧМ-2022, нет сомнений»
Чемпионат мира
10 августа 2022, 14:59 |
73
0

Дидье ДЕШАМ: «Погба сыграет на ЧМ-2022, нет сомнений»

Наставник сборной Франции – о травме хавбека

10 августа 2022, 14:59 |
73
0
Дидье ДЕШАМ: «Погба сыграет на ЧМ-2022, нет сомнений»
ФК Ювентус. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму колена, которая ставит под сомнение его участие в ЧМ-2022. Однако главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверяет, что 29-летний хавбек сыграет в Катаре:

«Я постоянно поддерживаю связь с Полем. Прямо сейчас у нас нет сомнений в том, что Погба будет играть на чемпионате мира в Катаре».

Ранее сообщалось о том, что ради участия в ЧМ-2022 Погба отказался от операции на колене.

По теме:
Дату начала ЧМ-2022 могут перенести на день раньше
ФОТО. Сборная Бразилии презентовала форму на ЧМ-2022
После дебюта – в лазарет. Соломон получил травму колена
Дидье Дешам Поль Погба сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Футбол | 10 августа 2022, 00:45 2
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры
Футбол | 10 августа 2022, 14:45 0
Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры
Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры

В «Университате» не все гладко

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 10.08.2022, 14:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Футбол | 10.08.2022, 10:26
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом
Футбол | 10.08.2022, 11:38
1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом
1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
10.08.2022, 02:40 25
Футбол
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
10.08.2022, 00:08
Война
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
09.08.2022, 01:30 11
Зимние виды
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.08.2022, 10:40 1
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.08.2022, 03:23 2
MMA
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
10.08.2022, 00:10 2
Футбол
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ
09.08.2022, 17:51 4
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности