Чемпионат мира10 августа 2022, 14:59 |
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Дидье ДЕШАМ: «Погба сыграет на ЧМ-2022, нет сомнений»
Наставник сборной Франции – о травме хавбека
10 августа 2022, 14:59 |
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму колена, которая ставит под сомнение его участие в ЧМ-2022. Однако главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверяет, что 29-летний хавбек сыграет в Катаре:
«Я постоянно поддерживаю связь с Полем. Прямо сейчас у нас нет сомнений в том, что Погба будет играть на чемпионате мира в Катаре».
Ранее сообщалось о том, что ради участия в ЧМ-2022 Погба отказался от операции на колене.
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