Погба отказался от операции. Хочет сыграть на ЧМ-2022

По информации СМИ, хавбек Поль Погба отказался от операции на колене, которая не позволила бы ему в конце года сыграть на ЧМ-2022.

Ранее игрок вернулся в «Ювентус», но сразу после этого у него возникли серьезные проблемы с ногой, которые могли привести к операции и длительному восстановлению.

Клуб уже готовился к этому варианту, но француз решил отказаться от хирургического вмешательства. Консервативное лечение должно позволить вернуться на поле в течение ближайшего времени и сыграть на чемпионате мира.