Погба отказался от операции. Хочет сыграть на ЧМ-2022
Игрок не хочет пропустить чемпионат мира
По информации СМИ, хавбек Поль Погба отказался от операции на колене, которая не позволила бы ему в конце года сыграть на ЧМ-2022.
Ранее игрок вернулся в «Ювентус», но сразу после этого у него возникли серьезные проблемы с ногой, которые могли привести к операции и длительному восстановлению.
Клуб уже готовился к этому варианту, но француз решил отказаться от хирургического вмешательства. Консервативное лечение должно позволить вернуться на поле в течение ближайшего времени и сыграть на чемпионате мира.
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