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  4. Погба отказался от операции. Хочет сыграть на ЧМ-2022
Италия
03 августа 2022, 12:13 |
82
0

Погба отказался от операции. Хочет сыграть на ЧМ-2022

Игрок не хочет пропустить чемпионат мира

03 августа 2022, 12:13 |
82
0
Погба отказался от операции. Хочет сыграть на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, хавбек Поль Погба отказался от операции на колене, которая не позволила бы ему в конце года сыграть на ЧМ-2022.

Ранее игрок вернулся в «Ювентус», но сразу после этого у него возникли серьезные проблемы с ногой, которые могли привести к операции и длительному восстановлению.

Клуб уже готовился к этому варианту, но француз решил отказаться от хирургического вмешательства. Консервативное лечение должно позволить вернуться на поле в течение ближайшего времени и сыграть на чемпионате мира.

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Ювентус Поль Погба ЧМ-2022 по футболу
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Источник Goal.com
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