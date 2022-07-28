Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира-2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Недавно Погба получил травму колена, и сейчас рассматривает два варианта лечения, один из которых предусматривает хирургическое вмешательство. Если будет выбран этот вариант, то Погба не сыграет до конца года и пропустит ЧМ-2022.

Если же хавбек выберет инвазивное лечение, то, как и прогнозировалось ранее, пропустит примерно два месяца и успеет восстановиться к мундиалю.