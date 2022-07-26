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  4. Погба может пропустить около двух месяцев из-за травмы
Италия
26 июля 2022, 04:40 | Обновлено 26 июля 2022, 04:43
37
0

Погба может пропустить около двух месяцев из-за травмы

Рентген выявил у Поля поражение латерального мениска

26 июля 2022, 04:40 | Обновлено 26 июля 2022, 04:43
37
0
Погба может пропустить около двух месяцев из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за проблем с мениском может пропустить около двух месяцев.

Погба получил травму во время тренировки команды на сборах в США. Рентген выявил у Поля поражение латерального мениска.

В ближайшее время Погба проконсультируется у профильного врача.

Недавно 29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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