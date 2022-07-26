Погба может пропустить около двух месяцев из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за проблем с мениском может пропустить около двух месяцев.

Погба получил травму во время тренировки команды на сборах в США. Рентген выявил у Поля поражение латерального мениска.

В ближайшее время Погба проконсультируется у профильного врача.

Недавно 29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед».