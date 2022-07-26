Италия26 июля 2022, 04:40 | Обновлено 26 июля 2022, 04:43
37
0
Погба может пропустить около двух месяцев из-за травмы
Рентген выявил у Поля поражение латерального мениска
26 июля 2022, 04:40 | Обновлено 26 июля 2022, 04:43
37
0
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за проблем с мениском может пропустить около двух месяцев.
Погба получил травму во время тренировки команды на сборах в США. Рентген выявил у Поля поражение латерального мениска.
В ближайшее время Погба проконсультируется у профильного врача.
Недавно 29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед».
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