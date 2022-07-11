ОФИЦИАЛЬНО. Погба подписал контракт с Ювентусом
Французский полузащитник вернулся в туринский клуб
Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Франции Полем Погба.
Соглашение итальянского клуба с 29-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года. Погба перешел в «Ювентус» на правах свободного агента.
По неофициальной информации, футболист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год + бонусы после уплаты налогов. Бонус за подписание составил 2,5 миллионов евро.
В 2012 году «Ювентус» подписал Поля Погба, а затем в 2016 году продал его в родной «Манчестер Юнайтед», в котором Поль провел последние 6 сезонов.
𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 🤩@paulpogba è tornato 🔙⚪️⚫️#POGBACK— JuventusFC (@juventusfc) July 11, 2022
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