ОФИЦИАЛЬНО. Погба подписал контракт с Ювентусом

Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Франции Полем Погба.

Соглашение итальянского клуба с 29-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года. Погба перешел в «Ювентус» на правах свободного агента.

По неофициальной информации, футболист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год + бонусы после уплаты налогов. Бонус за подписание составил 2,5 миллионов евро.

В 2012 году «Ювентус» подписал Поля Погба, а затем в 2016 году продал его в родной «Манчестер Юнайтед», в котором Поль провел последние 6 сезонов.