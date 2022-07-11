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Италия
11 июля 2022, 13:13 | Обновлено 11 июля 2022, 13:27
483
0

ОФИЦИАЛЬНО. Погба подписал контракт с Ювентусом

Французский полузащитник вернулся в туринский клуб

11 июля 2022, 13:13 | Обновлено 11 июля 2022, 13:27
483
0
ОФИЦИАЛЬНО. Погба подписал контракт с Ювентусом
ФК Ювентус. Поль Погба

Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Франции Полем Погба.

Соглашение итальянского клуба с 29-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года. Погба перешел в «Ювентус» на правах свободного агента.

По неофициальной информации, футболист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год + бонусы после уплаты налогов. Бонус за подписание составил 2,5 миллионов евро.

В 2012 году «Ювентус» подписал Поля Погба, а затем в 2016 году продал его в родной «Манчестер Юнайтед», в котором Поль провел последние 6 сезонов.

 

 

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Источник ФК Ювентус
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