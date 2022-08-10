Дату начала ЧМ-2022 могут перенести на день раньше

ФИФА рассматривает возможность переноса начала ЧМ-2022 на день раньше – с понедельника, 21 ноября на воскресенье, 20 ноября.

На такой шаг могут пойти из-за настойчивой просьбы хозяев мундиаля, сборной Катара, сыграть в матче-открытия турнира, что является традицией для последних чемпионатов мира. Согласно нынешней версии расписания, ЧМ-2022 должен стартовать 21 ноября матчем Сенегал – Нидерланды.

Матч Катара против Эквадора могут перенести на 20 ноября. Поединок должен начаться в 18:00 по Киеву. Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря.