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Чемпионат мира
10 августа 2022, 14:22 | Обновлено 10 августа 2022, 14:27
377
0

Дату начала ЧМ-2022 могут перенести на день раньше

Все ради того, чтобы сборная Катара сыграла первой

10 августа 2022, 14:22 | Обновлено 10 августа 2022, 14:27
377
0
Дату начала ЧМ-2022 могут перенести на день раньше

ФИФА рассматривает возможность переноса начала ЧМ-2022 на день раньше – с понедельника, 21 ноября на воскресенье, 20 ноября.

На такой шаг могут пойти из-за настойчивой просьбы хозяев мундиаля, сборной Катара, сыграть в матче-открытия турнира, что является традицией для последних чемпионатов мира. Согласно нынешней версии расписания, ЧМ-2022 должен стартовать 21 ноября матчем Сенегал – Нидерланды.

Матч Катара против Эквадора могут перенести на 20 ноября. Поединок должен начаться в 18:00 по Киеву. Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря.

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Источник The Athletic
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