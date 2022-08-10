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  4. Володько дала бой, но уступила в первом круге турнира WTA 125 в Конкорде
WTA
10 августа 2022, 03:50 | Обновлено 10 августа 2022, 04:55
63
1

Володько дала бой, но уступила в первом круге турнира WTA 125 в Конкорде

Во встрече с Армони Тан из Франции украинская теннисистка проиграла два сета

10 августа 2022, 03:50 | Обновлено 10 августа 2022, 04:55
63
1
Володько дала бой, но уступила в первом круге турнира WTA 125 в Конкорде
Twitter

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) проиграла в первом круге основной сетки турнира WTA 125 в американском Конкорде.

Во встрече с Армони Тан из Франции украинская теннисистка уступила в первой партии (3:6), но во втором сете повела со счетом 5:4. Однако затем Катерина проиграла три гейма подряд, а с ними и матч, который длился 1 час 24 минуты. 

Володько также выступит в парном турнире в Конкорде, где ее напарницей будет Лидия Морозова (беларусь).

WTA 125. Thoreau Tennis Open. Конкорд, США 

Женщины. Первый круг

Катерина Володько (Украина, Q) – Армони Тан (Франция) – 3:6, 5:7

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WTA Конкорд Катерина Володько (Бондаренко) Армони Тан
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Источник Sport.ua
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