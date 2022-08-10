Володько дала бой, но уступила в первом круге турнира WTA 125 в Конкорде

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) проиграла в первом круге основной сетки турнира WTA 125 в американском Конкорде.

Во встрече с Армони Тан из Франции украинская теннисистка уступила в первой партии (3:6), но во втором сете повела со счетом 5:4. Однако затем Катерина проиграла три гейма подряд, а с ними и матч, который длился 1 час 24 минуты.

Володько также выступит в парном турнире в Конкорде, где ее напарницей будет Лидия Морозова (беларусь).

WTA 125. Thoreau Tennis Open. Конкорд, США

Женщины. Первый круг

Катерина Володько (Украина, Q) – Армони Тан (Франция) – 3:6, 5:7