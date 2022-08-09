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WTA
09 августа 2022, 01:14 | Обновлено 09 августа 2022, 01:29
56
0

Володько пробилась в основную сетку турнира в США

Катерина сделала себе подарок на День рождения

09 августа 2022, 01:14 | Обновлено 09 августа 2022, 01:29
56
0
Володько пробилась в основную сетку турнира в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) вышла в основную сетку на турнире WTA 125 в США.

В финале отбора украинка одолела шестую сеяную Лизетт Кабреру из Австралии.

Конкорд. Финал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 6:2, 6:2

Отметим, что Катерина таким образом сделала себе подарок на 36-летие, которое отпраздновала 8 августа.

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Катерина Володько (Бондаренко) Лизетт Кабрера WTA Конкорд
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Источник Sport.ua
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