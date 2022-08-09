Володько пробилась в основную сетку турнира в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) вышла в основную сетку на турнире WTA 125 в США.

В финале отбора украинка одолела шестую сеяную Лизетт Кабреру из Австралии.

Конкорд. Финал квалификации

Катерина Володько (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 6:2, 6:2

Отметим, что Катерина таким образом сделала себе подарок на 36-летие, которое отпраздновала 8 августа.