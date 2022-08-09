WTA09 августа 2022, 01:14 | Обновлено 09 августа 2022, 01:29
56
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Володько пробилась в основную сетку турнира в США
Катерина сделала себе подарок на День рождения
09 августа 2022, 01:14 | Обновлено 09 августа 2022, 01:29
56
0
Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) вышла в основную сетку на турнире WTA 125 в США.
В финале отбора украинка одолела шестую сеяную Лизетт Кабреру из Австралии.
Конкорд. Финал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 6:2, 6:2
Отметим, что Катерина таким образом сделала себе подарок на 36-летие, которое отпраздновала 8 августа.
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