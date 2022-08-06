Ночное безумие в США. Почему стоит следит за теннисом?

Сегодня ночью, 6 августа, завершились четвертьфинальные матчи на хардовых турнирах в Вашингтоне (США) и Сан-Хосе (США).

Теннис - вид спорта, в котором каждый день есть сенсации и огненные матчи. Именно таким ночной теннис в США запомнился зрителям.

Из главных новостей у мужчин: Ник Кирьос (Австралия, АТР 63) спас 5 матчболов и выиграл матч у Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 27) в трех сетах. Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96) продолжает свой путь самурая. В четвертьфинале турнира он обыграл Дэниеля Эванса (Великобритания, ATP 40). Не менее сенсационно выступает и Микаэль Имер (Швеция, ATP 115). Швед вышел в свой первый полуфинал АТР 500 после победы в четвертьфинале над Себастьяном Кордой (США, ATP 54).

Результаты мужских четвертьфиналов в Вашингтоне:

Дэниель Эванс (Великобритания, ATP 40) - Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96) - 6:7 (5:7), 6:4, 5:7

Фрэнсис Тиафо (США, ATP 27) - Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) - 7:6 (7:5), 6:7 (12:14), 2:6

Себастьян Корда (США, ATP 54) - Микаэль Имер (Швеция, ATP 115) - 2:6, 7:5, 3:6

Андрей Рублев (АТР 8) - Джеффри Волф (США, ATP 99) - 6:2, 6:3

У женщин в Вашингтоне полуфиналы ожидаемо получились слабыми. В четвертьфинале китаянка Сю Ван (WTA 95) обыграла Викторию Азаренко (WTA 20), которая в первом раунде турнира выиграла у украинки Даяны Ястремской (WTA 77).

Результаты женских четвертьфиналов в Вашингтоне:

Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 88) - Ребекка Марино (Канада, WTA 111) 6:1, 7:5

Анна Калинская (WTA 71) - Кайя Канепи (Эстония, WTA 37) - 7:6 (7:4), 4:6, 3:6

Сю Ван (Китай, WTA 95) - Виктория Азаренко (WTA 20) - 6:1, 6:3

Людмила Самсонова (WTA 60) - Эмма Радукану (Великобритания, WTA 10) - 7:6 (8:6), 6:1

А вот в Сан-Хосе ночью получилось сразу 3 сенсации. Во-первых, Шелби Роджерс (США, WTA 45) обыграла Аманду Анисимову (США, WTA 22). Во-вторых, представительница россии Вероника Кудерметова (WTA 19) выиграла у Онс Жабер (Тунис, WTA 5), которая проводит невероятный и исторический сезон для всего африканского континента. И напоследок испанка Паула Бадоса (WTA 4), которая основных успехов добилась на грунте и именно на этом покрытии показывает свой лучший теннис, выиграла у Кори Гауфф (СШA, WTA 11). Отметим, что Кори в первом раунде турнира деклассировала украинку Ангелину Калинину (WTA 52).

Результаты четвертьфиналов в Сан-Хосе: