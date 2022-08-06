Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ночное безумие в США. Почему стоит следит за теннисом?
ATP
06 августа 2022, 11:27 |
245
0

Ночное безумие в США. Почему стоит следит за теннисом?

Кирьос спасает 5 матчболов, японец продолжает свой путь, швед вышел в свой первый полуфинал ATP 500

06 августа 2022, 11:27 |
245
0
Ночное безумие в США. Почему стоит следит за теннисом?
Instagram. Citi Open

Сегодня ночью, 6 августа, завершились четвертьфинальные матчи на хардовых турнирах в Вашингтоне (США) и Сан-Хосе (США). 

Теннис - вид спорта, в котором каждый день есть сенсации и огненные матчи. Именно таким ночной теннис в США запомнился зрителям.

Из главных новостей у мужчин: Ник Кирьос (Австралия, АТР 63) спас 5 матчболов и выиграл матч у Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 27) в трех сетах. Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96) продолжает свой путь самурая. В четвертьфинале турнира он обыграл Дэниеля Эванса (Великобритания, ATP 40). Не менее сенсационно выступает и Микаэль Имер (Швеция, ATP 115). Швед вышел в свой первый полуфинал АТР 500 после победы в четвертьфинале над Себастьяном Кордой (США, ATP 54).

Результаты мужских четвертьфиналов в Вашингтоне:

  • Дэниель Эванс (Великобритания, ATP 40) - Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96) - 6:7 (5:7), 6:4, 5:7
  • Фрэнсис Тиафо (США, ATP 27) - Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) - 7:6 (7:5), 6:7 (12:14), 2:6
  • Себастьян Корда (США, ATP 54) - Микаэль Имер (Швеция, ATP 115) - 2:6, 7:5, 3:6
  • Андрей Рублев (АТР 8) - Джеффри Волф (США, ATP 99) - 6:2, 6:3

У женщин в Вашингтоне полуфиналы ожидаемо получились слабыми. В четвертьфинале китаянка Сю Ван (WTA 95) обыграла Викторию Азаренко (WTA 20), которая в первом раунде турнира выиграла у украинки Даяны Ястремской (WTA 77). 

Результаты женских четвертьфиналов в Вашингтоне:

  • Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 88) - Ребекка Марино (Канада, WTA 111) 6:1, 7:5
  • Анна Калинская (WTA 71) - Кайя Канепи (Эстония, WTA 37) - 7:6 (7:4), 4:6, 3:6
  • Сю Ван (Китай, WTA 95) - Виктория Азаренко (WTA 20) - 6:1, 6:3
  • Людмила Самсонова (WTA 60) - Эмма Радукану (Великобритания, WTA 10) - 7:6 (8:6), 6:1

А вот в Сан-Хосе ночью получилось сразу 3 сенсации. Во-первых, Шелби Роджерс (США, WTA 45) обыграла Аманду Анисимову (США, WTA 22). Во-вторых, представительница россии Вероника Кудерметова (WTA 19) выиграла у Онс Жабер (Тунис, WTA 5), которая проводит невероятный и исторический сезон для всего африканского континента. И напоследок испанка Паула Бадоса (WTA 4), которая основных успехов добилась на грунте и именно на этом покрытии показывает свой лучший теннис, выиграла у Кори Гауфф (СШA, WTA 11). Отметим, что Кори в первом раунде турнира деклассировала украинку Ангелину Калинину (WTA 52).

Результаты четвертьфиналов в Сан-Хосе:

  • Шелби Роджерс (США, WTA 45) - Аманда Анисимова (США, WTA 22) - 6:4, 6:4
  • Онс Жабер (Тунис, WTA 5) - Вероника Кудерметова (США, WTA 19) - 6:7 (5:7), 2:6
  • Дарья Касаткина (WTA 12) - Арина Соболенко (WTA 6) - 4:6, 7:5, 6:0
  • Кори Гауфф (США, WTA 11) - Паула Бадоса (WTA 4) - 6:7 (4:7), 2:6

 

По теме:
Сан-Хосе. Обидчица Калининой обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
ATP Вашингтон WTA Вашингтон WTA Сан-Хосе Ник Кирьос Микаэль Имер Йосихито Нисиока
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина узнала свою первую соперницу в Монреале
Теннис | 06 августа 2022, 10:35 0
Калинина узнала свою первую соперницу в Монреале
Калинина узнала свою первую соперницу в Монреале

Украинка сыграет с действующей партнершей Людмилы Киченок

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 05 августа 2022, 19:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
Футбол | 06.08.2022, 06:52
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций
Футбол | 06.08.2022, 03:55
ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
Футбол | 05.08.2022, 22:25
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
04.08.2022, 21:38
Теннис
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
04.08.2022, 21:50 6
Футбол
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
04.08.2022, 13:45 2
Футбол
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
05.08.2022, 13:59 29
Другие виды
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
06.08.2022, 04:40
Теннис
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
05.08.2022, 22:04
Футбол
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
04.08.2022, 18:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности