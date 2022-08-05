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ITF
05 августа 2022, 22:10 | Обновлено 05 августа 2022, 23:31
463
0

Александр ОВЧАРЕНКО: «Надеюсь, что за этот год смогу войти в топ-300»

Эксклюзивное интервью молодого украинского теннисиста для Sport.ua

05 августа 2022, 22:10 | Обновлено 05 августа 2022, 23:31
463
0
Александр ОВЧАРЕНКО: «Надеюсь, что за этот год смогу войти в топ-300»
Instagram. Александр Овчаренко

5 августа украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) не смог продолжить матч 1/4 финала грунтового фьючерса в Нови-Сад (Сербия) против Тадеаша Парулека (АТР 969). Но запомнился Александр не этим. До сегодняшней игры 20-летний теннисист имел винстрик из 12 матчей, благодаря которому ему удалось выиграть два трофея: один в Литии и один в Радомлье. Также в начале июля Александр стал триумфатором грунтового фьючерса в Бергамо (Италия).

Редакция Sport.ua не смогла пройти мимо такой уверенной и победной игры талантливого украинца и предложила Александру дать интервью. Он согласился и ответил на вопросы.

– Сегодня вы снялись с матча 1/4 финала. Из-за чего? Травма? На пару вы вышли играть, травма не очень серьезная?

– Снялся, потому что после многих сыгранных матчей очень устал и не был готов полностью, чтобы победить сегодня в матче. Пару смог сыграть, так как не люблю подводить партнера! Играл как мог. Рад, что победили! Травмы какой-то серьезной нет.

– За счет чего удалась победная серия из 12 матчей? Было ли какое-то давление?

– Не было давления. Я просто играл в свой самый лучший теннис. Хорошо подавал, играл достаточно активно. Был готов ментально и физически.

– После победы на 25-тысячнике в Словении вернулись к 15-тысячнику. Когда ожидать ваше выступление на более высоких по уровню турнирах, квалификациях челленджеров?

– Я уже думаю с сентября начать играть больше челленджеров. Я сейчас хочу поднять максимально свой рейтинг и затем начать играть более статусные турниры.

– Как дела с заработком? Сложно ли все делать одновременно: отдыхать, играть на высоком уровне стабильно?

– С заработком нелегко, как у всех. Да, я скоро буду отдыхать немного в конце августа. Всегда сложно играть на высоком уровне, поэтому и проиграл сегодня.

– Кто кумир в мировом теннисе? Какой игрок на топ уровне у женщин и мужчин наиболее симпатизирует?

– У мужчин раньше был Федерер, а сейчас, пожалуй, Надаль. Его характер это что-то! Мне нравится его игра! В женском теннисе нет кумиров. Я не очень слежу за ними.

– Следите ли за другими видами спорта? Какими, за кем из спортсменов, может быть, конкретно?

– Если честно немного слежу за украинским футболом и, конечно, боксом! В Украине, по моему мнению, мы лучшие в этом спорте.

– С кем дружите из украинских и иностранных теннисистов?

– На данный момент не с кем. Только с тренером и родственниками приезжаю на турниры. Иногда даже один. К примеру, первый турнир (Бергамо) я выиграл сам.

– Как относитесь к захватнической войне россии против Украины?

– Конечно, плохо! Но уверен, что Украина победит, потому что за нами правда и мы сильны! По-моему, россию никто не будет уважать и любить.

– Как оцениваете выбор Олега Приходько, Александра Белинского и Валерии Страховой играть в парах вместе с представителями россии?

– Если честно, я даже не видел с кем они играли пару, но это их выбор. Я, например, не буду играть с ними пару, и это мой выбор!

– Каков график на будущее? Какие турниры планируете играть?

– Сейчас сыграю финал пары. Надеюсь, что смогу победить, а потом уже сыграю в Италии 25-тысячник, а уже последний турнир перед отдыхом - Швейцарию, тоже 25-тысячник. Потом уже увидим.

– План на будущее – надеюсь, что за этот год смогу войти в топ-300 ATP. Буду стараться и работать!

– Тогда к АО нужно такой рейтинг, чтобы в квалификацию можно было попасть!

– Да, это мой план! Будет очень сложно, но думаю, что это возможно.

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Александр Овчаренко ITF Нови-Сад интервью статьи эксклюзив
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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