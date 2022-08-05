Помешала усталость. Украинец прервал победную серию

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) проиграл представителю Чехии Тадеашу Парулеку (АТР 969). Во втором сете при счете 1:6, 0:3 Александр снялся с матча. Точная причина неизвестна, но стоит предположить, что это связанно с усталостью.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/4 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Тадеаш Парулек (Чехия) - 1:6, 0:3

Отметим, что ранее Александр выиграл два фьючерса подряд и имел винстрик из 12 матчей.