ITF05 августа 2022, 13:27 |
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Помешала усталость. Украинец прервал победную серию
Александр Овчаренко снялся с матча из-за травмы
05 августа 2022, 13:27 |
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) проиграл представителю Чехии Тадеашу Парулеку (АТР 969). Во втором сете при счете 1:6, 0:3 Александр снялся с матча. Точная причина неизвестна, но стоит предположить, что это связанно с усталостью.
ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/4 финала. Грунт
Александр Овчаренко (Украина) - Тадеаш Парулек (Чехия) - 1:6, 0:3
Отметим, что ранее Александр выиграл два фьючерса подряд и имел винстрик из 12 матчей.
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