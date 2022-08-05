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  4. Помешала усталость. Украинец прервал победную серию
ITF
05 августа 2022, 13:27 |
161
0

Помешала усталость. Украинец прервал победную серию

Александр Овчаренко снялся с матча из-за травмы

05 августа 2022, 13:27 |
161
0
Помешала усталость. Украинец прервал победную серию
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) проиграл представителю Чехии Тадеашу Парулеку (АТР 969). Во втором сете при счете 1:6, 0:3 Александр снялся с матча. Точная причина неизвестна, но стоит предположить, что это связанно с усталостью.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/4 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Тадеаш Парулек (Чехия) - 1:6, 0:3

Отметим, что ранее Александр выиграл два фьючерса подряд и имел винстрик из 12 матчей.

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Александр Овчаренко ITF Нови-Сад Тадеаш Парулек
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Источник Sport.ua
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