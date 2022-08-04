ITF04 августа 2022, 21:41 |
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Победная серия. Украинский теннисист выиграл 12-й матч подряд на грунте
Александр Овчаренко продолжает свое победное шествие
04 августа 2022, 21:41 |
885
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Украинец Александр Овчаренко (АТP 428) выиграл 12-й матч подряд. Очередную победу Александр одержал на грунтовом фьючерсе в Сербии над Душаном Милановичем (Сербия, АТР 1612). Матч закончился в трех сетах за 2 часа и 20 минут.
ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/8 финала. Грунт
Александр Овчаренко (Украина) - Душан Миланович (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:4
В 1/8 финала Александр сыграет с представителем Чехии Тадеашем Парулеком (АТР 969).
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