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ITF
04 августа 2022, 21:41 |
885
0

Победная серия. Украинский теннисист выиграл 12-й матч подряд на грунте

Александр Овчаренко продолжает свое победное шествие

04 августа 2022, 21:41 |
885
0
Победная серия. Украинский теннисист выиграл 12-й матч подряд на грунте
Instagram. Александр Овчаренко

Украинец Александр Овчаренко (АТP 428) выиграл 12-й матч подряд. Очередную победу Александр одержал на грунтовом фьючерсе в Сербии над Душаном Милановичем (Сербия, АТР 1612). Матч закончился в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/8 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Душан Миланович (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:4

В 1/8 финала Александр сыграет с представителем Чехии Тадеашем Парулеком (АТР 969). 

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Источник Sport.ua
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