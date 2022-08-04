Победная серия. Украинский теннисист выиграл 12-й матч подряд на грунте

Украинец Александр Овчаренко (АТP 428) выиграл 12-й матч подряд. Очередную победу Александр одержал на грунтовом фьючерсе в Сербии над Душаном Милановичем (Сербия, АТР 1612). Матч закончился в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/8 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Душан Миланович (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:4

В 1/8 финала Александр сыграет с представителем Чехии Тадеашем Парулеком (АТР 969).