Второй титул в карьере. Украинец Овчаренко выиграл турнир ITF 15 в Словении

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 535) стал триумфатор фьючерса ITF 15 в словенском городе Лития.

В финале Александр победил в трех сетах аргентинца Хуана Пабло Паса (ATP 441). Матч длился 2 часа и 56 минут.

ITF 15. Лития (Словения). Грунт

Мужчины. Финал. 17 июля

Александр Овчаренко (Украина) [5] – Хуан Пабло Пас (Аргентина) [1] – 6:1, 6:7 (6:8), 6:3

Это вторая победа Овчаренко на турнирах ITF. Двумя неделями ранее, 3 июля, 20-летний украинец выиграл первый титул на турнире ITF 15 в итальянском Бергамо. Тогда в финале Александр победил местного теннисиста Джанмарко Феррари (6:3, 6:4).