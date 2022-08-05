ITF05 августа 2022, 11:44 | Обновлено 05 августа 2022, 12:53
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Украинский теннисист разгромно проиграл в четвертьфинале турнира
Илья Белобородько не смог выйти в полуфинал грунтового фьючерса в Румынии
05 августа 2022, 11:44 | Обновлено 05 августа 2022, 12:53
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Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 691) в четвертьфинале грунтового фьючерса в Питешти (Румыния) в двух сетах проиграл аргентинцу Хуану Пабло Пасу (АТР 429) за 1 час и 13 минут.
ITF M25 Питешти (Румыния). 1/4 финала. Грунт
Илья Белобородько (Украина) - Хуан Пабло Пас (Аргентина) - 0:6, 2:6
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