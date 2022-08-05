Украинский теннисист разгромно проиграл в четвертьфинале турнира

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 691) в четвертьфинале грунтового фьючерса в Питешти (Румыния) в двух сетах проиграл аргентинцу Хуану Пабло Пасу (АТР 429) за 1 час и 13 минут.

ITF M25 Питешти (Румыния). 1/4 финала. Грунт

Илья Белобородько (Украина) - Хуан Пабло Пас (Аргентина) - 0:6, 2:6