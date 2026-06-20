Дети и отцы. О сыновьях известных футболистов, которые играют на ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Далеко не всегда природа отдыхает на отпрысках гениев. Порой дети талантливых отцов становятся еще талантливее. И даже в такой сложной дисциплине, как футбол. В свое время на мировых футбольных форумах зажигали Зинедин Зидан, Патрик Клюйверт, Лилиан Тюрам, Диего Симеоне.

Теперь пришла очередь зажигать их детям. И не только их.

Лука Зидан

Возраст: 28 лет

Национальная сборная: Алжир

Отец: Зинедин Зидан

Легендарный Зизу стал настоящей иконой для сборной Франции, завоевав в ее составе золотые награды и чемпионата мира, и чемпионата Европы. После плодотворной работы в «Реале» Зинедин взял творческую паузу, после которой он возглавит свою национальную команду (по окончанию ЧМ-2026).

Под руководством Зидана-старшего за «Реал» выступал Зидан-младший: Лука, который, в отличие от отца, решил защищать ворота.

В «королевском клубе» Зидан-младший не прижился. Из «Мадрида» он перешел в «Эйбар», а затем в клуб Ла Лиги 2 «Гранада».

Именно из «Гранады» Лука Зидан получил вызов в национальную сборную Алжира. Напомним, что Зинедин Зидан – выходец из этой африканской страны, и его сын решил вернуться к «истокам». Несмотря на то, что в юношеском возрасте успел поиграть за французские сборные.

За сборную Алжира Зидан-младший успел поиграть на недавнем чемпионате Африки. Теперь вот сыграет и на Мундиале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Зидан

Джастин Клюйверт

Возраст: 27 лет

Национальная сборная: Нидерланды

Отец: Патрик Клюйверт

У знаменитого в недалеком прошлом нападающего сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны» сразу три сына играют в футбол на очень приличном уровне.

Самый младший, Шейн, выступает за «Барселону», и недавно был переведен в первую команду. Рубен Клюйверт в минувшем сезоне защищал цвета «Лиона».

А вот старший, Джастин, зажигает в самой сильной лиге мира – в АПЛ. Он защищает цвета «Борнмута». Круто защищает: является одним из главных бомбардиров команды, одним из самых техничных ее игроков.

Ну, гены не пропьешь. Теперь вот Джастин Клюйверт будет продолжать фамильную летопись на чемпионатах мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Маркус Тюрам

Возраст: 28 лет

Национальная сборная: Франция

Отец: Лилиан Тюрам

И в этом случае по стопам отца пошел не один сын. Лилиан Тюрам – знаменитый фланговый защитник великой сборной Франции конца девяностых – начала двухтысячных годов, чемпион мира и Европы. А еще Тюрам-старший успел поиграть за крутые клубы – «Парму», «Ювентус», «Барселону».

Его старший сын – Маркус – выступает за «Интер», в составе которого в минувшем сезоне стал чемпионом Италии и обладателем национального Кубка. Младший сын Лилиана – Кефрен – тоже играет в футбол на высоком уровне. Он является игроком «Ювентуса». И первой сборной Франции.

Однако на ЧМ-2026 попал лишь Маркус Тюрам. И он наверняка сделает все возможное, чтобы в семейной коллекции Тюрамов оказалась еще одна золотая медаль чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Джулиано Симеоне

Возраст: 23 года

Национальная сборная: Аргентина

Отец: Диего Симеоне

И снова красивая история про футбольную преемственность. Диего Симеоне в свое время был незаменимым игроком центра поля и в сборной Аргентины, и в «Интере» с «Атлетико». Теперь вот уже долгие годы возглавляет «матрасников».

По стопам известного отца пошли сразу три его сына: Джованни, Джанлука и Джулиано. Старший, Джованни, сиял в аргентинской молодежке, поиграл на хорошем уровне в серии А, но пробиться в первую сборную Аргентины не сумел. Средний сын – Джанлука – до серьезных вершин не дорос.

А вот самый младший – Джулиано – дорос. Как и его братья, Джулиано Симеоне начинал в «Ривер Плейт», а затем перешел в команду отца - «Атлетико».

Не только перешел, но уже и сумел закрепиться. В отличие от своих братьев, самый младший Симеоне отличается отменной физической готовностью и неплохой техникой. Словом, ему есть что продемонстрировать на Мундиале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Эрлинг Холанд

Возраст: 25 лет

Национальная сборная: Норвегия

Отец: Альф-Инге Холанд

А вот тут нагляднейший пример, как сын перещеголял своего известного отца. Холанд-старший был в свое время неплохим футболистом. Он играл на позиции защитника и полузащитника. На клубном уровне поиграл за такие известные коллективы, как «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». За тот еще «Сити», без бездонного кармана арабских шейхов.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Выступал Холанд-старший и за национальную сборную Норвегии. В частности, играл на ЧМ-1994 года. Кстати, тот Мундиаль проводился в США. И вот спустя 32 года на мировом футбольном первенстве, и тоже на полях Америки, и тоже в составе сборной Норвегии, снова сыграет Холанд. Холанд-младший, который в представлении совсем не нуждается.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Тимоти Веа

Возраст: 26 лет

Национальная сборная: США

Отец: Джордж Веа

Ну, а в этом случае сыну до отца еще очень и очень далеко. Джордж Веа – настоящая легенда мирового футбола. В 1995 году Веа удостоился «Золотого мяча». А еще Веа-старший трижды был признан лучшим игроком Африки. Да что там трижды: либерийского бомбардира наградили титулом лучшего футболиста Африки прошлого века.

Он успел сделать блестящую и футбольную, и политическую карьеру. «Монако», «ПСЖ», «Милан», «Челси», «Марсель», президент Либерии – это все о нем.

Его сын Тимоти тоже стал футболистом. Неплохим футболистом. На данный момент он защищает цвета «Марселя» - того самого, за который доигрывал его отец. Однако, в отличие от Джорджа, защищавшего цвета национальной сборной Либерии, Тимоти Веа защищает цвета национальной сборной США.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоте Веа

Нико Пас

Возраст: 21 год

Национальная сборная: Аргентина

Отец: Пабло Пас

Нико Пас – один из главных героев минувшего сезона чемпионата Италии. Принадлежащий «Реалу», аргентинский универсальный полузащитник выступал за «Комо», и со своей командой завоевал историческую путевку в следующий сезон Лиги чемпионов.

Нико начинал свою футбольную карьеру с защитника. На данный момент он с одинаковым успехом может сыграть как в центре поля, так и на позиции плеймейкера. Его вклад в успех «Комо» сложно переоценить. Не исключено, что «Реал» вернет своего игрока на новый сезон.

Интересно, что Нико мог выступать как за сборную Аргентины, так и за сборную Испании, ибо он родился на Канарских островах. Николас выбрал Аргентину: родину своего отца, Пабло Паса, который в середине девяностых годов прошлого века поиграл в Испании («Тенерифе», «Вальядолид», «Кастильо»), а также защищал цвета сборной Аргентины.

Кстати, в составе «альбиселесте» Пас-старший стал серебряным призером Олимпиады. Был он и в составе своей национальной команды на ЧМ-1998, где сыграл один матч, который стал его финишной точкой в сборной.

По таланту Николас превзошел Пабло, так что не исключено, что Пас-младший добьется большего в национальной сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Франсишку Консейсау

Возраст: 23 года

Национальная сборная: Португалия

Отец: Сержиу Консейсау

И снова будем говорить о большой футбольной династии. Три сына блестящего в недалеком прошлом полузащитника сборной Португалии Сержиу Консейсау, а ныне известного тренера – Сержиу, Родригу и Франсишку – стали профессиональными футболистами. Однако серьезных вершин достиг лишь самый младший из Консейсау – Франсишку.

Свою карьеру он начинал в «Спортинге», однако затем перебрался в «Порту». В 19 лет он дебютировал в первой команде «Порту», которую тогда тренировал его отец. В Лиге чемпионов Консейсау-самый младший дебютировал в игре против «Ювентуса».

В итоге именно в туринском гранде и оказался Франсишку. Сначала в «Юве» молодой нападающий пришел на правах аренды, затем «бьянконери» выкупили его контракт.

Сержиу Консейсау в составе сборной Португалии сыграл и на Евро-2000, и на ЧМ-2002. Так что его самому младшему сыну есть к чему стремиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

Джованни Рейна

Возраст: 23 года

Национальная сборная: США

Отец: Клаудио Рейна

Все перепуталось в этой семье. Джованни Рейна родился в английском Сандерленде, имеет гражданство Португалии и аргентинские корни, но выступает за национальную сборную США.

Кстати, свое имя Рейна-младший получил в честь Джованни ван Бронкхорста, с которым Рейна-старший выступал в шотландском «Рейнджерс».

Между прочим, и мать Джованни Рейны – известная спортсменка. В свое время они играла за женскую сборную США.

Джованни начинал играть в «соккер» в Нью-Йорке, а замет перебрался в Бундеслигу. Там он успел поиграть за обе «Боруссии», а в перерывах – за «Ноттингем Форест».

Парень мог выбрать одну из четырех сборных: он выбрал США, и дебютировал за эту команду в 18 лет. Теперь вот может дебютировать за эту сборную и на ЧМ.

Хотя до показателей отца Рейне-младшему еще пыхтеть и пыхтеть: Клаудио Рейна в составе национальной сборной США успел поиграть аж на четырех Мундиалях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Рейна

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