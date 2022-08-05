В субботу, 6 августа, в Дортмунде на «Зигналь-Идуна-Парк» состоится матч первого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Боруссия Д



Дортмундская «Боруссия» под руководством Марко Розе сумела занять вторую строчку по итогам предыдущего розыгрыша немецкой Бундеслиги, что в определенной степени можно считать прогрессом на фоне выступлений «шмелей» сезоном ранее, когда они оказались третьими. Ситуативные успехи Эдина Терзича таким образом были перекрыты более высокой позицией авторства Розе, однако от тренера, которого со скандалом переманивали из одноименного клуба из Менхенгладбаха, ожидали более уверенных результатов. В итоге, 39-летний специалист вновь будет руководить «желто-черными».

Однако перед Терзичем сразу возникла главная проблема предсезонной подготовки команды. «Боруссия» будет вынуждена начинать новый футбольный год с кадровым дефицитом на позиции центрального нападающего, так как на место ушедшего в «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда взяли Себастьяна Алле и Карима Адейеми, однако у ивуарийца не так давно была обнаружена раковая опухоль, в результате чего помочь команде в ближайшее время он точно не сможет. При этом, «шмели» куда больше внимания уделили центру обороны, где по ходу сезона имеет все шансы укорениться пара Никлас Зюле – Нико Шлоттербек.

Байер



В отличие от «Боруссии», прогресс леверкузенского «Байера» по ходу прошлого сезона под руководством Герадо Сеоане был куда более заметным. Во-первых, команда начала куда больше забивать голов, поэтому и положительные результаты к ней приходили намного чаще. Во-вторых, «фармацевты» сумели достичь третьей строчки турнирной таблицы, где не могли закрепиться в течение долгих шести лет. Все это сделало Леверкузен одной из главных сенсаций прошлого сезона, а также закрепило позиции швейцарского специалиста во главе клуба.

Еще одна особенность «Байера» образца текущего межсезонья – за его футболистами совершенно не гнались европейские гранды. Более того – «04» приобрел достаточно перспективного форварда Адама Гложека за внушительные 13 млн евро. Боевой, сыгранный и опытный костяк команды – на этот фактор будет делать акцент Сеоане на старте сезона, однако «Байер» все равно будет с замиранием сердца ждать момент возвращения Флориана Вирца после травмы крестообразных связок. В Лиге чемпионов УЕФА без юного дарования точно будет сложно.

Ориентировочные составы



«Боруссия» Д: Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Хуммельс, Менье – Дауд, Беллингем – Мален, Ройс, Адейеми – Муссоко.

«Байер»: Градецки – Баккер, Тапсоба, Куссуну, Фримпонг – Андрих, Арангис – Гложек, Азмун, Диаби – Шик.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды покажут результативный футбол с небольшим перевесом хозяев. Нашей ставкой будет позиция – «Боруссия» Д победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 3.75 по линии Parimatch.

6 августа, суббота