Гол Марко Ройса принес дортмундской Боруссии победу над Байером

В матче 1-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Байер» (1:0).

Единственный гол на 10-й минуте забил хавбек Марко Ройс. В конце игры вратарь «Байера» Лукас Градецки получил красную карточку за то, что сыграл за пределами штрафной.

Бундеслига. 1-й тур

Боруссия Д – Байер – 1:0

Гол: Ройс, 10.

Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (Эмре Джан, 84), Хуммельс, Менье, Дауд, Ройс, Беллингем, Мукоко (Брандт, 69), Мален (Вольф, 84), Адейеми (Азар, 23).

Байер: Градецки, Инкапье (Баккер, 79), Та, Тапсоба, Фримпонг, Андрих (Арангис, 13), Демирбай (Азмун, 66), Паласиос (Амири, 79), Шик, Диаби, Беллараби (Гложек, 46).

Предупреждения: Азар, 43, Шлоттербек, 72 – Та, 26, Паласиос, 37, Инкапье, 56, Баккер, 90+5.

Удаление: Градецки, 90+2.

Судья: Брих (Германия)