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Боруссия Д
06.08.2022, FT 1 : 0
Байер
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Германия
06 августа 2022, 22:27 | Обновлено 06 августа 2022, 22:38
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0

Гол Марко Ройса принес дортмундской Боруссии победу над Байером

В конце игры вратарь «Байера» Лукас Градецки получил красную карточку

06 августа 2022, 22:27 | Обновлено 06 августа 2022, 22:38
91
0
Гол Марко Ройса принес дортмундской Боруссии победу над Байером
Боруссия Дортмунд

В матче 1-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Байер» (1:0).

Единственный гол на 10-й минуте забил хавбек Марко Ройс. В конце игры вратарь «Байера» Лукас Градецки получил красную карточку за то, что сыграл за пределами штрафной.

Бундеслига. 1-й тур

Боруссия Д – Байер – 1:0

Гол: Ройс, 10.

Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (Эмре Джан, 84), Хуммельс, Менье, Дауд, Ройс, Беллингем, Мукоко (Брандт, 69), Мален (Вольф, 84), Адейеми (Азар, 23).

Байер: Градецки, Инкапье (Баккер, 79), Та, Тапсоба, Фримпонг, Андрих (Арангис, 13), Демирбай (Азмун, 66), Паласиос (Амири, 79), Шик, Диаби, Беллараби (Гложек, 46).

Предупреждения: Азар, 43, Шлоттербек, 72 – Та, 26, Паласиос, 37, Инкапье, 56, Баккер, 90+5.

Удаление: Градецки, 90+2.

Судья: Брих (Германия)

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Боруссия Дортмунд Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Байер Марко Ройс Лукаш Градецки
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Источник Sport.ua
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