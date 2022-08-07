06.08.2022, FT 1 : 0
Германия07 августа 2022, 10:21 |
94
0
Боруссия Д – Байер – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Бундеслиги
07 августа 2022, 10:21 |
94
0
В матче 1-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Байер».
События матча
90’
Лукас Храдеки (Байер) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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