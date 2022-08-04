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WTA
04 августа 2022, 20:18 | Обновлено 04 августа 2022, 20:27
141
0

Надежда Киченок проиграла на старте турнира в Сан-Хосе

Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал парных соревнований

04 августа 2022, 20:18 | Обновлено 04 августа 2022, 20:27
141
0
Надежда Киченок проиграла на старте турнира в Сан-Хосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выиграть стартовую встречу парного разряда в рамках турнира WTA 500 в США.

В первом круге украинка в дуэте с Терезой Михаликовой из Словакии проиграла четвертым сеяным китаянкам Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

На следующей неделе Надежда вместе с представительницей Словакии заявлена на турнир WTA 1000 в Торонто, находясь на первом месте в альтернативном списке.

Сан-Хосе. Первый круг 
Надежда Киченок / Тереза Михаликова – Сюй Ифань /Ян Чжаосюань – 3:6, 3:6

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Надежда Киченок Тереза Михаликова Сюй Ифань Ян Чжаосюань
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Источник Sport.ua
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