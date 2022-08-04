Надежда Киченок проиграла на старте турнира в Сан-Хосе
Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал парных соревнований
Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выиграть стартовую встречу парного разряда в рамках турнира WTA 500 в США.
В первом круге украинка в дуэте с Терезой Михаликовой из Словакии проиграла четвертым сеяным китаянкам Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
На следующей неделе Надежда вместе с представительницей Словакии заявлена на турнир WTA 1000 в Торонто, находясь на первом месте в альтернативном списке.
Сан-Хосе. Первый круг
Надежда Киченок / Тереза Михаликова – Сюй Ифань /Ян Чжаосюань – 3:6, 3:6
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