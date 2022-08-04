Надежда Киченок проиграла на старте турнира в Сан-Хосе

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выиграть стартовую встречу парного разряда в рамках турнира WTA 500 в США.

В первом круге украинка в дуэте с Терезой Михаликовой из Словакии проиграла четвертым сеяным китаянкам Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

На следующей неделе Надежда вместе с представительницей Словакии заявлена на турнир WTA 1000 в Торонто, находясь на первом месте в альтернативном списке.

Сан-Хосе. Первый круг

Надежда Киченок / Тереза Михаликова – Сюй Ифань /Ян Чжаосюань – 3:6, 3:6