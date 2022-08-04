Михаил Моссур уступил в 1/8 финала хардового фьючерса в Казахстане
Украинец не смог удержать преимущество в первом сете
Украинский теннисист Михаил Моссур (АТР 1837) не смог удержать преимущество против Константина Кравчука (россия, ATP 495) на хардовом фьючерсе в Казахстане
ITF M15. Усть-Каменогорск (Казахстан). 1/8 финала. Хард
Михаил Моссур (Украина) - Константин Кравчук (россия) - 4:6, 0:6
Украинец уверенно побеждал в первом сете со счетом 4:1, но дальше проиграл 11 геймов подряд.
Напомним, что Михаил на этом фьючерсе вышел второй раз в карьере в 1/8 финала фьючерса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок
Наставник «Динамо» прокомментировал матч квалификации ЛЧ со «Штурмом»