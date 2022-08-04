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  4. Михаил Моссур уступил в 1/8 финала хардового фьючерса в Казахстане
ITF
04 августа 2022, 15:46 |
75
0

Михаил Моссур уступил в 1/8 финала хардового фьючерса в Казахстане

Украинец не смог удержать преимущество в первом сете

04 августа 2022, 15:46 |
75
0
Михаил Моссур уступил в 1/8 финала хардового фьючерса в Казахстане
Instagram. Михаил Моссур

Украинский теннисист Михаил Моссур (АТР 1837) не смог удержать преимущество против Константина Кравчука (россия, ATP 495) на хардовом фьючерсе в Казахстане

ITF M15. Усть-Каменогорск (Казахстан). 1/8 финала. Хард

Михаил Моссур (Украина) - Константин Кравчук (россия) - 4:6, 0:6

Украинец уверенно побеждал в первом сете со счетом 4:1, но дальше проиграл 11 геймов подряд.

Напомним, что Михаил на этом фьючерсе вышел второй раз в карьере в 1/8 финала фьючерса.

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Михаил Моссур Константин Кравчук ITF Усть-Каменогорск
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Источник Sport.ua
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