ITF02 августа 2022, 12:09 | Обновлено 02 августа 2022, 12:11
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Михаил Моссур во второй раз в карьере вышел в 1/8 финала фьючерса
18-летний украинец, возможно, сыграет с россиянином в четвертьфинале
02 августа 2022, 12:09 | Обновлено 02 августа 2022, 12:11
110
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В 1/16 финала грунтового фьючерса в Уст-Каменогорске (Казахстан) Михаил Моссур (Украина) обыграл Адиля Каракаева (Казахстан) в двух сетах.
ITF M15 Уст-Каменогорск (Казахстан). 1/16 финала. Грунт
Михаил Моссур (Украина) - Адиль Каракаев (Казахстан) - 6:1, 6:3
В четвертьфинале Михаил сыграет с победителем матча Айкан Чихан (Австралия) - Константин Кравчук (россия, АТР 495)
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