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  4. Михаил Моссур во второй раз в карьере вышел в 1/8 финала фьючерса
ITF
02 августа 2022, 12:09 | Обновлено 02 августа 2022, 12:11
110
0

Михаил Моссур во второй раз в карьере вышел в 1/8 финала фьючерса

18-летний украинец, возможно, сыграет с россиянином в четвертьфинале

02 августа 2022, 12:09 | Обновлено 02 августа 2022, 12:11
110
0
Михаил Моссур во второй раз в карьере вышел в 1/8 финала фьючерса
Facebook. Михаил Моссур

В 1/16 финала грунтового фьючерса в Уст-Каменогорске (Казахстан) Михаил Моссур (Украина) обыграл Адиля Каракаева (Казахстан) в двух сетах.

ITF M15 Уст-Каменогорск (Казахстан). 1/16 финала. Грунт

Михаил Моссур (Украина) - Адиль Каракаев (Казахстан) - 6:1, 6:3

В четвертьфинале Михаил сыграет с победителем матча Айкан Чихан (Австралия) - Константин Кравчук (россия, АТР 495) 

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Источник Sport.ua
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