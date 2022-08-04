Илья Белобородько уверенно прошел в 1/4 финала фьючерса в Румынии

Украинец Илья Белобородько (АТР 691) в 1/8 финала грунтового фьючерса в Питешти (Румыния) обыграл представителя Аргентины Ди Натале в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ITF M15 Питешти (Румыния). 1/8 финала. Грунт

Илья Белобородько (Украина) - Ди Натале (Аргентина) - 6:2, 6:3

Далее в четвертьфинале Илья сыграет с победителем матча Алекс Пуйолрас (Испания, ATP 378) - Хуан Пабло Пас (Аргентина, ATP 429).