ITF04 августа 2022, 12:46 | Обновлено 04 августа 2022, 13:46
146
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Илья Белобородько уверенно прошел в 1/4 финала фьючерса в Румынии
Украинский теннисист уверенно продвигается к финальным стадиям
04 августа 2022, 12:46 | Обновлено 04 августа 2022, 13:46
146
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Украинец Илья Белобородько (АТР 691) в 1/8 финала грунтового фьючерса в Питешти (Румыния) обыграл представителя Аргентины Ди Натале в двух сетах за 1 час и 15 минут.
ITF M15 Питешти (Румыния). 1/8 финала. Грунт
Илья Белобородько (Украина) - Ди Натале (Аргентина) - 6:2, 6:3
Далее в четвертьфинале Илья сыграет с победителем матча Алекс Пуйолрас (Испания, ATP 378) - Хуан Пабло Пас (Аргентина, ATP 429).
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