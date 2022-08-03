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  4. Источник: Де Дзерби мог возглавить Марсель
Франция
03 августа 2022, 21:51 |
354
1

Источник: Де Дзерби мог возглавить Марсель

Экс-тренер «Шахтера» остается без работы

03 августа 2022, 21:51 |
354
1
Источник: Де Дзерби мог возглавить Марсель
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

В начале июля «Марсель» назначил на пост главного тренера Игора Тудора. По информации французских СМИ, на этот пост претендовал и экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Однако от идеи приглашения итальянского специалиста отказался лично президент «Марселя» Пабло Лонгория. Его насторожили неудачные результаты Де Дзерби с «Шахтером» в Лиге чемпионов, также по мнению Лонгории, «Шахтер» пропускал слишком много голов.

На данный момент Де Дзерби остается безработным. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Олимпиакоса».

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Роберто Де Дзерби Марсель Игор Тудор
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Источник Onze Mondial
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Комментарии 1
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BekXan
Тренер шатун нічого не вигравши в жодному клубі а почесті як Гвардіолі після всіх нагород.Він ще до Шахтаря був ніхто і залишився ніхто після Шахтаря.
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