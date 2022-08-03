Источник: Де Дзерби мог возглавить Марсель

В начале июля «Марсель» назначил на пост главного тренера Игора Тудора. По информации французских СМИ, на этот пост претендовал и экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Однако от идеи приглашения итальянского специалиста отказался лично президент «Марселя» Пабло Лонгория. Его насторожили неудачные результаты Де Дзерби с «Шахтером» в Лиге чемпионов, также по мнению Лонгории, «Шахтер» пропускал слишком много голов.

На данный момент Де Дзерби остается безработным. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Олимпиакоса».