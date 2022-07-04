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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера
Франция
04 июля 2022, 19:02 |
601
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера

Команду возглавил Игор Тудор

04 июля 2022, 19:02 |
601
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера
ФК Марсель

«Марсель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Тудора. Соглашение с 44-летним хорватом рассчитано на два года.

На посту главного тренера «Марселя» Тудор заменит Хорхе Сампаоли, который покинул свой пост 1 июля из-за конфликта с руководством.

В прошлом сезоне Тудор работал с «Вероной». Также в своей тренерской карьере возглавлял «Удинезе», «Хайдук», «Галатасарай», «Карабюкспор» и ПАОК.

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Марсель Игор Тудор
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Источник ФК Марсель
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