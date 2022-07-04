Франция04 июля 2022, 19:02 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера
Команду возглавил Игор Тудор
04 июля 2022, 19:02 |
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«Марсель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Тудора. Соглашение с 44-летним хорватом рассчитано на два года.
На посту главного тренера «Марселя» Тудор заменит Хорхе Сампаоли, который покинул свой пост 1 июля из-за конфликта с руководством.
В прошлом сезоне Тудор работал с «Вероной». Также в своей тренерской карьере возглавлял «Удинезе», «Хайдук», «Галатасарай», «Карабюкспор» и ПАОК.
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